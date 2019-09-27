Kullanılmış iç çamaşırlarını satan Vany Vicious, servet kazanıyor!

Vany Vicious 32 yaşında ve Instagram'da 615 bin takipçisi var. Hayatını modellik yaparak kazanan Vany, ek iş olarak internet üzerinden kullanılmış çamaşırlarını satıyor. Miami, Florida'da yaşayan modelin web sitesinde kullanılmış bir çift çorabın fiyatı 100 dolar ve “kullanılmış spor çorabı” ve “bütün bir gün boyunca giyilmiş çoraplar” gibi farklı seçenekler bulunmakta. Söylediğine göre bu işe takipçilerinin isteği üzerine başlamış ve kullanılmış çoraplar özellikle talep edilmiş. İşte genç modelin dudak uçuklatan geliri...



