Mynet Trend

Kullanılmış iç çamaşırlarını satan Vany Vicious, servet kazanıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Kullanılmış iç çamaşırı ve çoraplarını satarak parayı kıran Instagram modelinin yıllık gelirini duyunca ağzınız açık kalacak!

Vany Vicious 32 yaşında ve Instagram'da 615 bin takipçisi var. Hayatını modellik yaparak kazanan Vany, ek iş olarak internet üzerinden kullanılmış çamaşırlarını satıyor. Miami, Florida'da yaşayan modelin web sitesinde kullanılmış bir çift çorabın fiyatı 100 dolar ve “kullanılmış spor çorabı” ve “bütün bir gün boyunca giyilmiş çoraplar” gibi farklı seçenekler bulunmakta. Söylediğine göre bu işe takipçilerinin isteği üzerine başlamış ve kullanılmış çoraplar özellikle talep edilmiş. İşte genç modelin dudak uçuklatan geliri...

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandıRestoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı
Türkiye'nin altında 'kayıp kıta' bulunduTürkiye'nin altında 'kayıp kıta' bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iç çamaşırı çorap kullanılmış iç çamaşırı satan kadın ilginç haberler sosyal medya instagram fenomeni vany vicious

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu sabah İstanbul... Böyle uyandılar

Bu sabah İstanbul... Böyle uyandılar

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Ünlü deprem tahmincisinden İstanbul açıklaması!

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Kocasını bırakıp düğünündeki DJ ile kaçtı! Şimdi ise...

Eski F.Bahçeli yıldızdan Falcao açıklaması

Eski F.Bahçeli yıldızdan Falcao açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

5,5 tonluk filin dişi ameliyatla çekildi!

5,5 tonluk filin dişi ameliyatla çekildi!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı

Restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı

Türkiye'nin altında 'kayıp kıta' bulundu

Türkiye'nin altında 'kayıp kıta' bulundu

Milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, tramvayla yarıştı: 'Tramvayı bilmem ama ben sınırlarımı zorladım!'

Tramvayla yarıştı: Tramvayı bilmem ama ben sınırlarımı zorladım!

5.8'lik deprem sonrası rekor kırdı! Herkes onu indiriyor

5.8'lik deprem sonrası rekor kırdı! Herkes onu indiriyor

Evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor!

Evin balkonunda sigara içmek yasaklanıyor!

Tüm öğretmenlere örnek! Hem müdür hem öğretmen hem de hizmetli

Öğretmen olmak bunu gerektirir! Öğrencileri için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.