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Kullanılmış poşet çayları sakın atmayın! Değerlendirebileceğiniz o kadar çok alan var ki!

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Eskiler hatırlar. Demlik poşet çayı şipşak hazırlayıp ince belli bardaklarda getiren adama arkadaşı sorar: Mutfakta biri mi var? Evet, mutfakta siz varsınız. Zamanın öneminin arttığı günümüzde poşet çaylar, hem çöp yaratmaması, hem hızlıca ve zahmetsiz şekilde hazırlanması hem de çaysız yapamayan bünyeleri rahatlatması bakımından olmazsa olmazımız haline geldi.

Kullanılmış poşet çayları sakın atmayın! Değerlendirebileceğiniz o kadar çok alan var ki!

Demlik poşet çayın hızlı ve ölçüsünü ayarlarken sizi zorlamadan çay içmenizi sağlamasının yanında başka faydaları da var. Yeter ki çayınızı içtikten sonra poşet ve demlik çaylarınızı bir kenara koymayı ihmal etmeyin.

AYAKKABILARINIZ MİS GİBİ KOKACAK

Ayakkabılarınız, giye giye artık ayaklarınızı mı kokutuyor? Çay poşetlerinizi kullandıktan sonra bir süre bekleyip kurutun ve geceden ayakkabılarınızın içine koyun. Sabah kalktığınızda kötü kokulardan eser kalmadığını görünce çok mutlu olacaksınız.

SAÇLARINIZ ŞEKİL ALMIYOR MU?

Zor değil. Duşa girin. Saçlarınızı şampuanlayın ve ardından poşet çayı hafifçe ayırıp saçlarınıza uygulayın. Saçlarınızın ne kadar parlak ve güçlü olduğuna şaşıracaksınız.

ERKEKLER İÇİN TIRAŞ SONRASINDA

Tıraş bıçağı kullanan hala kaldı mı emin değiliz ancak tıraş sonrası ciltte oluşan hassasiyetler için bir süre bekletip soğuttuğunuz poşet çaylarınızdan faydalanabilirsiniz. Özellikle yeşil çayı tavsiye ediyoruz.

AHŞAP ZEMİNLERİNİZ VE MOBİLYALARINIZ PARLAYACAK

Ahşap zeminlerinizi ve mobilyalarınızı parlatmak için de poşet çaylarınızı kullanabilirsiniz. Bir kenara koyup biriktirdiğiniz poşet çaylarınızı suyun içine atın ve biraz bekledikten sonra silin. Artık eskisinden daha parlak mobilyalara ve zemine sahipsiniz.

AĞIZ KOKUSUNA SON

Kronik olsun olmasın, ağız kokusuna son vermek mümkün. Her derde deva poşet çaylarınızı demleyip kullandıktan sonra soğutun ve bu su ile ağzınızı çalkalayın. Ferahlayacak ve ağız kokusundan kurtulacaksınız.

TIRNAK MANTARLARINIZIN DÜŞMANI

Özellikle ayak parmaklarında oluşan tırnak mantarı başa bela bir sorun. Çay poşetlerinizi soğutmak için yarım saat buzdolabında beklettikten sonra mantarlı parmaklarınıza günde 2-3 kez uygulayın. İyileştiğini görecek ve duacımız olacaksınız.

İNATÇI LEKELERİNİZ İÇİN BİREBİR

Yağ lekeleriyle uğraşmayın. Bulaşıklarınızı çay poşetlerini koyduğunuz bir kapta bekletirseniz tüm yağlardan ve lekelerden küçük bir dokunuşla kurtulacaksınız.

ARI SOKMASINA ALERJİNİZ Mİ VAR?

Benim vardı ama artık önemsemiyorum. Çünkü hafif nemli poşet çayımı koyar koymaz şişlik dindi ve artık çok mutluyum.

CİLDİNİZİN EN YAKIN DOSTU

Bakım kremlerine tonla para dökmenize gerek yok. Hassas bir cildiniz mi var ve sürekli kızarıklıklarla mı boğuşuyorsunuz? Çay poşetlerinizi bir süre buzdolabında bekletip soğutun ve kızarmış yerlerinize kısa bir süre uygulayın. Ten renginiz geri gelecek.

ÇİÇEK SEVENLERE MÜJDE!

Poşet çayın çiçeklerinize ve her tür bitkinize iyi geldiğini biliyor muydunuz? Demlediğiniz poşet çayların suyunu saksılarınıza sıkın. Çiçeklerinizi tüm istenmeyenlerden, özellikle de mantarlardan kurtaracaksınız. Bugün sayemde yine bir canlının hayatını kurtardınız…

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