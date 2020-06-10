Kullanılmış poşet çayları sakın atmayın! Değerlendirebileceğiniz o kadar çok alan var ki!

Demlik poşet çayın hızlı ve ölçüsünü ayarlarken sizi zorlamadan çay içmenizi sağlamasının yanında başka faydaları da var. Yeter ki çayınızı içtikten sonra poşet ve demlik çaylarınızı bir kenara koymayı ihmal etmeyin.
Ayakkabılarınız, giye giye artık ayaklarınızı mı kokutuyor? Çay poşetlerinizi kullandıktan sonra bir süre bekleyip kurutun ve geceden ayakkabılarınızın içine koyun. Sabah kalktığınızda kötü kokulardan eser kalmadığını görünce çok mutlu olacaksınız.
Zor değil. Duşa girin. Saçlarınızı şampuanlayın ve ardından poşet çayı hafifçe ayırıp saçlarınıza uygulayın. Saçlarınızın ne kadar parlak ve güçlü olduğuna şaşıracaksınız.
Tıraş bıçağı kullanan hala kaldı mı emin değiliz ancak tıraş sonrası ciltte oluşan hassasiyetler için bir süre bekletip soğuttuğunuz poşet çaylarınızdan faydalanabilirsiniz. Özellikle yeşil çayı tavsiye ediyoruz.
Ahşap zeminlerinizi ve mobilyalarınızı parlatmak için de poşet çaylarınızı kullanabilirsiniz. Bir kenara koyup biriktirdiğiniz poşet çaylarınızı suyun içine atın ve biraz bekledikten sonra silin. Artık eskisinden daha parlak mobilyalara ve zemine sahipsiniz.
Kronik olsun olmasın, ağız kokusuna son vermek mümkün. Her derde deva poşet çaylarınızı demleyip kullandıktan sonra soğutun ve bu su ile ağzınızı çalkalayın. Ferahlayacak ve ağız kokusundan kurtulacaksınız.
Özellikle ayak parmaklarında oluşan tırnak mantarı başa bela bir sorun. Çay poşetlerinizi soğutmak için yarım saat buzdolabında beklettikten sonra mantarlı parmaklarınıza günde 2-3 kez uygulayın. İyileştiğini görecek ve duacımız olacaksınız.
Yağ lekeleriyle uğraşmayın. Bulaşıklarınızı çay poşetlerini koyduğunuz bir kapta bekletirseniz tüm yağlardan ve lekelerden küçük bir dokunuşla kurtulacaksınız.
Benim vardı ama artık önemsemiyorum. Çünkü hafif nemli poşet çayımı koyar koymaz şişlik dindi ve artık çok mutluyum.
Bakım kremlerine tonla para dökmenize gerek yok. Hassas bir cildiniz mi var ve sürekli kızarıklıklarla mı boğuşuyorsunuz? Çay poşetlerinizi bir süre buzdolabında bekletip soğutun ve kızarmış yerlerinize kısa bir süre uygulayın. Ten renginiz geri gelecek.
Poşet çayın çiçeklerinize ve her tür bitkinize iyi geldiğini biliyor muydunuz? Demlediğiniz poşet çayların suyunu saksılarınıza sıkın. Çiçeklerinizi tüm istenmeyenlerden, özellikle de mantarlardan kurtaracaksınız. Bugün sayemde yine bir canlının hayatını kurtardınız…
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