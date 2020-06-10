Kullanılmış poşet çayları sakın atmayın! Değerlendirebileceğiniz o kadar çok alan var ki!

Demlik poşet çayın hızlı ve ölçüsünü ayarlarken sizi zorlamadan çay içmenizi sağlamasının yanında başka faydaları da var. Yeter ki çayınızı içtikten sonra poşet ve demlik çaylarınızı bir kenara koymayı ihmal etmeyin.

AYAKKABILARINIZ MİS GİBİ KOKACAK

Ayakkabılarınız, giye giye artık ayaklarınızı mı kokutuyor? Çay poşetlerinizi kullandıktan sonra bir süre bekleyip kurutun ve geceden ayakkabılarınızın içine koyun. Sabah kalktığınızda kötü kokulardan eser kalmadığını görünce çok mutlu olacaksınız.

SAÇLARINIZ ŞEKİL ALMIYOR MU?

Zor değil. Duşa girin. Saçlarınızı şampuanlayın ve ardından poşet çayı hafifçe ayırıp saçlarınıza uygulayın. Saçlarınızın ne kadar parlak ve güçlü olduğuna şaşıracaksınız.

ERKEKLER İÇİN TIRAŞ SONRASINDA

Tıraş bıçağı kullanan hala kaldı mı emin değiliz ancak tıraş sonrası ciltte oluşan hassasiyetler için bir süre bekletip soğuttuğunuz poşet çaylarınızdan faydalanabilirsiniz. Özellikle yeşil çayı tavsiye ediyoruz.

AHŞAP ZEMİNLERİNİZ VE MOBİLYALARINIZ PARLAYACAK

Ahşap zeminlerinizi ve mobilyalarınızı parlatmak için de poşet çaylarınızı kullanabilirsiniz. Bir kenara koyup biriktirdiğiniz poşet çaylarınızı suyun içine atın ve biraz bekledikten sonra silin. Artık eskisinden daha parlak mobilyalara ve zemine sahipsiniz.