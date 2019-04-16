Mynet Trend

Kültür turizminde rota UNESCO'ya göre belirleniyor

aris.aras aris.aras
SEYAHAT  | 16.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, dünyada UNESCO'nun miras listesine aldığı miras alanlarını görmek ve bu alanlarda bulunmak isteyen çok önemli bir kültür turizmi kitlesi olduğunu belirterek, "Bu kitle seyahat ve organizasyonlarını miras alanlarına göre belirliyor." dedi.

Kültür turizminde rota UNESCO'ya göre belirleniyor

Bir program için kentte bulunan Prof. Dr. Öcal Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO listesine giren miras eserlerin, kent ve ülke turizmine önemli faydalar sağladığını söyledi.

UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür konusundaki yetkili kurumu olduğunu vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla kültürle yaptığı şeyleri uluslararası toplum ciddiye alıyor. Yaptığı ciddi işlerden birisi de insanlık için değerli gördüğü, üstün evrensel değerde bulduğu eserleri çeşitli yol ve yöntemlerle miras listesine alması. Bu anlamda somut ve somut olmayan listedeki miras alanları değer görüyor. UNESCO listelerinde olmak uluslararası tanınırlık ve farkındalık açısından çok önemli. Bu eserler şehrin ekonomisine, kültürüne, kültür korumanın yararlılığına fayda sağlıyor."

Oğuz, UNESCO miras alanlarına göre rotalarını belirleyen turistlerin en çok ziyaret ettiği illerin başında Edirne'nin geldiğini, kentin hem somut hem de somut olmayan listede eseri bulunduğunu bildirerek, bu özelliğinin turizm alanında kente avantaj sağladığını dile getirdi.

Kentin UNESCO eserleri ve zengin kültürüyle ön plana çıktığının altını çizen Oğuz, şöyle devam etti:

"Edirne açısından bakınca Selimiye Camisi ve Külliyesi 2011 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesinde. UNESCO'nun internet sitesine girdiğinizde Türkiye'ye ait eserler arasında Selimiye hakkında detaylı bilgi ve fotoğraflar görülüyor. Dünyada UNESCO'nun miras listesine aldığı miras alanlarını görmek ve bu alanlarda bulunmak isteyen çok önemli bir kültür turizmi kitlesi var. Bu kitle seyahat ve organizasyonlarını miras alanlarına göre belirliyor. O nedenle Selimiye'nin miras listesine girmesiyle Edirne'de hatırı sayılır miktarda bir kültür turizm hareketliliği oldu. Buna ek olarak Edirne'nin çok önemli bir avantajı var. Somut Olmayan Kültür Mirası Listesinde Kırkpınar Yağlı Güreşleri bulunuyor. Bu güreşler her yıl Edirne'de yapılıyor. Dünyada hem somutu hem de somut olmayanıyla birlikte iki miras alanını UNESCO'nun listelerine kaydettirmiş şehir sayısı azdır. Bu bakımdan da Edirne çok ilgi çekici hale geliyor."

Oğuz, geçen aylarda yapılan bir toplantıya değinerek, "Kuzey Kore ve Güney Kore, ortak bir zeminde buluşup aralarındaki çatışmayı en aza indiren ortak bir dosya sundular. Kore güreşi dosyasını sundular. Koreliler bizim Kırkpınar Yağlı Güreşlerimizi çok merak ediyorlar. Bunun için hem bilimsel araştırmalar yapıyorlar hem de turizm amaçlı seyahatler düzenliyorlar." diye konuştu.

Öcal Oğuz, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan 2. Beyazıt Külliyesi ve Uzun Köprü'nün kalıcı listeye geçmesiyle kentin kültür turizmi alanında daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

AA

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
Türkiye'de Mayıs ayında denize girilecek yerler! Türkiye'de Mayıs ayında denize girilecek yerler!
Halfeti'nin 'karagülü' çiçek açtıHalfeti'nin 'karagülü' çiçek açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UNESCO kültür turizmi Tatil Seyahat

En Çok Okunan Trend Haberler

Komünist Başkan sözünü tuttu!

Komünist Başkan sözünü tuttu!

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu

28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van bir ayda 50 bin turisti ağırladı

Van bir ayda 50 bin turisti ağırladı

Türkiye'de Mayıs ayında denize girilecek yerler!

Türkiye'de Mayıs ayında denize girilecek yerler!

Halfeti'nin 'karagülü' çiçek açtı

Halfeti'nin 'karagülü' çiçek açtı

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

Tarihi Andaval Kilisesi turizme kazandırıldı

Türkiye'nin en güzel kamp yerleri

Burada kamp yapmak herkesin hayali!

Sadece pastırma ile anılamayacağını kanıtlar nitelikte bir Kayseri gezi rehberi

Pastırmasıyla ünlü Kayseri'nin gezi rehberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.