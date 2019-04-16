Kültür turizminde rota UNESCO'ya göre belirleniyor

Bir program için kentte bulunan Prof. Dr. Öcal Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO listesine giren miras eserlerin, kent ve ülke turizmine önemli faydalar sağladığını söyledi.

UNESCO'nun Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültür konusundaki yetkili kurumu olduğunu vurgulayan Oğuz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla kültürle yaptığı şeyleri uluslararası toplum ciddiye alıyor. Yaptığı ciddi işlerden birisi de insanlık için değerli gördüğü, üstün evrensel değerde bulduğu eserleri çeşitli yol ve yöntemlerle miras listesine alması. Bu anlamda somut ve somut olmayan listedeki miras alanları değer görüyor. UNESCO listelerinde olmak uluslararası tanınırlık ve farkındalık açısından çok önemli. Bu eserler şehrin ekonomisine, kültürüne, kültür korumanın yararlılığına fayda sağlıyor."

Oğuz, UNESCO miras alanlarına göre rotalarını belirleyen turistlerin en çok ziyaret ettiği illerin başında Edirne'nin geldiğini, kentin hem somut hem de somut olmayan listede eseri bulunduğunu bildirerek, bu özelliğinin turizm alanında kente avantaj sağladığını dile getirdi.