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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ferhan Şensoy mesajı

31.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ferhan Şensoy mesajı

Ferhan Şensoy'un ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tiyatro ve sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca da usta sanatçı için "Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun kurucusu, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz" mesajı paylaşıldı.

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Ferhan Şensoy Mehmet Nuri Ersoy
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