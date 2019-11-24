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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy peribacalarını kuşbakışı izledi

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kapadokya’da balon turuna katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy peribacalarını kuşbakışı izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’da sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balon turlarına katılarak peribacalarını kuşbakışı izledi. Balon turuna katılmak için sabahın erken saatlerinde Göreme beldesine gelen Bakan Ersoy, burada bir süre balonların uçuş hazırlıklarını izledi. Peribacaları arasında kalkışa hazırlanan balona beraberinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve gazeteciler ile birlikte binen Bakan Ersoy, kalkış öncesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Ersoy’un bindiği balonun pilotu Halis Aydoğan kalkış öncesinde uçuş güvenliği hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un bulunduğu sıcak hava balonu peribacaları arasından gökyüzüne havalandı. Bakan Ersoy ve beraberindekilerin içerisinde bulunduğu balon diğer yüzlerce balon ile birlikte yaklaşık bir saat Kapadokya semalarında kaldı. Gezi sırasında Bakan Ersoy, Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı yakaladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy Kapadokya balon

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