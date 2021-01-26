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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tanıtımı için Nusret Gökçe'yi de seçti

26.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tanıtımı için Nusret Gökçe'yi de seçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Nusret Gökçe'yi tercih etti. 19 şefin tercih edildiği listede Nusret'in de olması sosyal medyayı ikiye böldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında 19 ünlü Türk şefini belirledi. Go Turkey web sitesinde Türk Ünlü Şefler başlığıyla açılan sayfada, ünlü şefler tanıtıldı.

Bu isimlerden biri de Nusret Gökçe oldu. Nusret için "Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et’i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı" ifadeleri kullanıldı.

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Nusret'in tanıtım için seçilmesi sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı Nusret Gökçe'nin çok tartışmalı bir isim olduğunu düşünürken bu durumu eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise bu kararın doğru olduğu söyledi ve Nusret'i destekledi.

19 kişilik listede Arda Türkmen ve Somer Sivrioğlu gibi isimler de yer alıyor.


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