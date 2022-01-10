Kulüp'ün Çelebi'si Fırat Tanış'ın gözlerden uzak yaşayan eşi güzelliğiyle büyüledi!

Son dönemlerde Aziz ve Kulüp dizileriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Fırat Tanış, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun eşi Kübra Tanış, güzelliğiyle dikkat çekti.

1975 yılında İstanbul'da doğan Fırat Tanış, İstanbul Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda çalışan Tanış, 2001 yılında yer aldığı Yeditepe İstanbul dizisiyle ekran macerasına başladı. Ardından Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil, Geniş Aile ve Beyaz Melek gibi yapımlarda rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Fırat Tanış'ın 2014 yılında dünyaevine girdiği Kübra Tanış, doğal güzelliğiyle beğeni topladı.

Aşklarını magazin basınından uzak yaşamayı tercih eden ikilinin, Zeyno adını verdikleri bir de kızı bulunuyor.

Tanış, aile hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.





