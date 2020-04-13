Kulüpler Birliği açıkladı! Oyuncuların sözleşmelerine ne olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncuların sözleşmeleri kulüpler için büyük bir mesele haline gelmişti. Liglerin henüz başlama tarihi kesinleşmezken, sözleşmesi bitecek oyuncuların ve oyunculara yapılacak ödemeler hakkında flaş bir açıklama yayınlandı.

KULÜPLER BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA

"Hesaplamalara göre yıllık ortalama %30 zarar tespit edildi. Liglerin akıbetinin belli olmasıyla her kulüp kendi zarar durumuna göre indirim rakamını uygulamaya koyabilecektir. Bakiye oyuncu ödemeleri ligler başlayınca ödenecek."

SÖZLEŞMELER DONDURULABİLİR

"Futbolcu ve teknik ekip sözleşmelerin anlaşılmaya çalışılacaktır. Anlaşma olmazsa ligler başlayana kadar sözleşmeler ve alacaklar dondurulacak."

YAYINCI KURULUŞA GÖNDERME

"Mart ayının ilk 3 haftası maç oynanmasına rağmen, Beinsport’un ödeme yapmaması kulüplerimizde büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu kararın değişmemesi halinde yayın sözleşmesinin geri kalan süresinin akıbetine ilişkin endişelerimiz doğacaktır.”



