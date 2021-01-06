Kumarda milyonlar kaybetmişti... Serdar Ortaç'ı şoke eden reklam

Bugüne kadar yaklaşık 50 milyon dolar kumarda kaybettiğini söyleyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a reklam şoku. Ünlü sanatçının bir internet sitesi tarafından reklam aracı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Tv100'de yer alan habere göre; söz konusu internet sitesi, tipini Serdar Ortaç’a benzettiği ve adı ile soyadını birleştirerek ‘Sertaç’ adını verdiği bir pop yıldızı animasyonuyla reklam yaptı.



Reklamda pop yıldızı Sertaç’ın kumar bağımlısı olduğu, sürekli kaybettiği ve kendini kontrol edemediği vurgulandı.

Serdar Ortaç ise söz konusu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

