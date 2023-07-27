Küme düşürmek nasıl yazılır? Küme düşürmek mi kümeden düşmek mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin anlamlarını ve yazım biçimlerini merak eden kişilerin ulaşılması kolay TDK sözlüklerinden ya da internetteki sözlüklerden yararlanarak konu hakkında bilgiler edinmesi mümkündür. Hakkında bilgi almak istenen kelimelerden biri olan küme düşürmek birleşik kelimesi TDK sözlüğünün 12. baskısında yapılan güncellemeler ile birlikte yazımı değişen sözcükler içerisinde bulunuyor. Yazılışı değişen kelimeleri önceki halleriyle kullanmaya alışmış kişiler, sözcüklerin güncel durumda nasıl yazılması gerektiğini araştırmaya başladı. Özellikle profesyonel anlamda yazı yazan kişilerin uyması gereken yazım kılavuzları güncel hâliyle birlikte paylaşıldı.

Küme düşürmek nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu, Türkçede bulunan kelimelerin anlam ve yazım biçimlerine karar verirken sürekli olarak araştırmalar yapar. Bazı durum ve zamanlarda kelimelerin nasıl yazılacağı ve ifade ettiği anlamlar değişebilir. Bu kapsamda yapılan 12. düzenleme ile birlikte pek çok sözcüğün yazılışı değişmiştir. Küme düşürmek yazımı güncellenen kelimeler arasında yer alıyor. Küme düşürmek bir spor terimi olarak bir alt kümeye inmek, mevcut ligden düşmek anlamına gelir. Türkçe yazım kılavuzunun 12. güncellemesiyle birlikte söz konusu sözcüğün küme düşürmek mi kümeden düşmek mi şeklinde yazılması gerektiği araştırılmaya başlandı. TDK sözlüklerinde kümeden düşmek olarak geçen sözcük son değişiklikle ile birlikte artık "küme düşürmek" şeklinde kullanılması gerektiğine karar verildi. Küme düşürmek gibi kullanım şekli değişen diğer sözcükler için TDK’nin yayımladığı yeni yazım kılavuzlarının incelenmesinde fayda bulunuyor.

Küme düşürmek mi kümeden düşmek mi?

Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan yazım kılavuzlarından Türkçe sözcüklerin yazım biçimlerini ve anlamlarını merak eden kişiler kolaylıkla yararlanabilir. Pek çok kişi yazım hataları konusunda hassasiyet göstererek bu kurallara uymaya özen gösterir. Türk dilini kurallara uygun ve anlamlı kullanmak Türkiye Vatandaşı olan bireyler için bir vatandaşlık görevidir. Türk Dil Kurumu sözlükte yer alan bazı kelimelerin yazım şekilleri ve anlamları ile ilgili değişiklikler yapılmasına karar verdi. Bu sebeple 12. baskısı yayımlanan Türkçe Sözlük'te yer alan bazı kelimelerin kullanım şekilleri farklı oldu. Yazım biçimi değişen kelimeler arasında yer alan küme düşürmek TDK tarafından yapılan düzenlemeye göre artık "küme düşürmek" olarak kullanılacak. Küme düşürmek doğru yazılışı: