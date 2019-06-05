Kümes hayvanlarına iki katlı ev yaptırdı

Tokat Soğucak bağlarında 17 yıl önce bahçe alan Mehmet Bingöl yumurta için aldığı iki tavuk ve bir adet horozla başladığı hobisini geliştirdi. Adeta hayvanat bahçesine dönen bahçesinde bine yakın civciv, birçok cinste tavuk ve horoz, kaz, tavus kuşu, hindi, güvercin ve koç besleyen Bingöl, hayvanları için kümeslerin yanı sıra 2 katlı bina yaptırdı.

PEMBE KÖŞK ADINI VERDİ

Binaya pembe köşk adını veren Bingöl, alt katta küçükbaş hayvanlarını üst katta ise kümes hayvanlarını besliyor. 100 metrekare alanda 17 kafeste cins tavuk ve horozu besleyen Bingöl, “Burayı görenler ne diye soruyor, şaşırıyorlar ‘ben de yatılı bölge okulu’ diyorum. İçeri girdiklerinde tavuklar için yaptığımı görünce şaşırıyorlar. Bu iş bir keyif işi, birinci kata çıkıp kafeslerindeki hayvanlara yem, su vermek onlarla konuşmak zevk veriyor. Nereden aklıma geldi diye soracak olursanız. İnsanlar villalarda oturuyor, neden benim tavuklarım oturmasın dedim. Şato gibi yer yapayım istedim. Onlara değer bu. Bize her şeyi onlar veriyor bizimde onlara bir şey vermemiz lazım” diye konuştu.