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Kümes hayvanlarına iki katlı ev yaptırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

Tokat’ta kümes hayvanları için iki katlı ev yaptıran hayvansever, alt katında küçükbaş hayvanlarının üst katta tavuk, hindi, güvercin gibi kümes hayvanlarını besliyor.

Tokat Soğucak bağlarında 17 yıl önce bahçe alan Mehmet Bingöl yumurta için aldığı iki tavuk ve bir adet horozla başladığı hobisini geliştirdi. Adeta hayvanat bahçesine dönen bahçesinde bine yakın civciv, birçok cinste tavuk ve horoz, kaz, tavus kuşu, hindi, güvercin ve koç besleyen Bingöl, hayvanları için kümeslerin yanı sıra 2 katlı bina yaptırdı.

PEMBE KÖŞK ADINI VERDİ

Binaya pembe köşk adını veren Bingöl, alt katta küçükbaş hayvanlarını üst katta ise kümes hayvanlarını besliyor. 100 metrekare alanda 17 kafeste cins tavuk ve horozu besleyen Bingöl, “Burayı görenler ne diye soruyor, şaşırıyorlar ‘ben de yatılı bölge okulu’ diyorum. İçeri girdiklerinde tavuklar için yaptığımı görünce şaşırıyorlar. Bu iş bir keyif işi, birinci kata çıkıp kafeslerindeki hayvanlara yem, su vermek onlarla konuşmak zevk veriyor. Nereden aklıma geldi diye soracak olursanız. İnsanlar villalarda oturuyor, neden benim tavuklarım oturmasın dedim. Şato gibi yer yapayım istedim. Onlara değer bu. Bize her şeyi onlar veriyor bizimde onlara bir şey vermemiz lazım” diye konuştu.

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2 TAVUK VE BİR HOROZLA BAŞLADI

Hobisine nasıl başladığını anlatan Bingöl, "2002 yılında bahçe aldığımızda baktım bir şeyler eksik. Yumurtayı, meyveyi çarşıdan alıyoruz. İlk önce meyve diktik, sonra organik yumurta olsun diye tavuk aldım. 2 tavuk bir horoz aldım. Daha sonra kuluçkaya yatırdım. İnternet ortamında cins tavuk ve horozları gördüm. Özellikle Osmanlının mirası Sultan tavuklarına merak saldım. Daha sonra diğer cins tavukların yanı sıra bıldırcın, keklik aldım. Hindi, kaz, ördek beslemeye başladım. Tavus kuşu beslemeye başladım” dedi.

Kümes hayvanlarının günlük olarak 50 kilo yem tükettiğini ifade eden Bingöl, “Buğday, mısır, arpa, yulaftan yem kırma makinesi ile yemlerini kendim hazırlıyorum. Organik olarak beslediğim tavukların yumurtalarını eşe dosta veriyorum, satışını yapıyorum. Kaz ve hindi etine talep var. İzmir’den Kars’a her tarafa gönderim yapıyorum. Hedefimde deve kuşu beslemek var” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kümes

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