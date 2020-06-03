Künefe tarifi hem de ev yapımı!

Künefe yemek için dışarı çıkmanıza gerek yok! Ustasından künefe tarifi ile karşınızdayız. İlk kez yapacaklar biraz tedirgin olabilir ama rahat olun. Adım adım ilerleyeceğimiz eksiksiz künefe tarifinin sonucundan memnun kalacaksınız. Şerbetli tatlılar arasında oldukça popüler olan künefeyi, bir kez evde yapmaya başladınız mı bir daha dışarıdan yemeyeceksiniz. 4 kişilik künefe tatlısını şerbetinden yapmaya başlıyoruz.

KÜNEFE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram tel kadayıf

150 gram tereyağı

200 gram tuzsuz peynir ya da dil peyniri

Künefeyi pişirmek için:

Bir yemek kaşığı tereyağı

İki yemek kaşığı üzüm pekmezi

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı su

Bir tatlı kaşığı limon suyu

KÜNEFE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Şekeri ve suyu tencere alalım ve ara ara karıştırarak kaynamasını bekleyelim.

Şerbet kaynamaya başladığında içine bir tatlı kaşığı limonun suyunu ilave edin ve altını kapatın.

Kadayıfları ufak ufak parçalayın.

Bir tavada tereyağını eritin.

Erittiğiniz tereyağını kadayıfların üzerine dökün ve karıştırın.

Künefenin içine koyacağınız peynirleri dilimleyerek hazırlayın.

Tüm malzemeleri hazır ettikten sonra tavayı yağlayın ve üzerine pekmez sürün.

Hazırladığınız kadayıfın bir kısmını yağladığınız ve pekmez sürdüğünüz tavaya eşit miktarda yayın. Üzerine tüm gücünüzle bastırın.

Malzemelerin üzerine peyniri yayın.

Aynı şekilde bir parça daha kadayıfı alın ve peynirin üzerine eşit bir şekilde yayın. Yine tüm gücünüzle bastırın.

Hazırladığınız malzemelerin bir tarafını 5 dakika, diğer tarafını 5 dakika olmak üzere künefeyi döndürerek pişirin. Künefeyi her döndürdüğünüzde tavayı yağlamayı unutmayın.

Künefenin şerbetini, künefeyi pişirirken dökün. Şerbetin ılık olmasına dikkat edin. Şerbetini çektikten sonra pişirme işlemini bitirin.

Afiyet olsun.

KÜNEFE TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Künefeyi döndürerek pişirirken tavayı yağlamak için porselen tabak kullanabilirsiniz.

Ünlü şef Refika Birgül, künefeye tarifi için şerbet hazırlarken şekerin suyun içinde tamamen erimesini öneriyor.

Ünlü şef Arda Türkmen, künefenin bir tarafını pişirdikten sonra diğer tarafını çevirmeden önce fırça ile üzerine biraz sulandırılan pekmez sürerek pişirlmesini öneriyor.

KÜNEFE TATLISI ÇEŞİTLERİ

Dilerseniz künefeyi orta boy bir tepside hazırlayarak bir kerede fırında pişirebilirsiniz.

KÜNEFE TATLISI SERVİS ÖNERİSİ

Künefeyi antep fıstığı, ceviz veya fındık tozu serperek servis edebilirsiniz.

Dilerseniz yanına dondurma veya kaymak ekleyebilirsiniz.

KÜNEFE KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon künefe 425 kaloridir.





