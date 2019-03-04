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Künefenin lezzeti ikiye katlandı: Burger künefe

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Bursa’da künefeye yeni bir yorum getirme arayışına giren Hasan Mermer, tatlıya hamburger şeklini vererek ‘burger künefe’ yaptı.

Künefenin lezzeti ikiye katlandı: Burger künefe

Mermer, arasına dondurma ve kaymak konularak 3 kat şeklinde servis edilen burger künefenin müşteriler tarafından beğenildiğini söyledi.

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Şanlıurfa’da uzun yıllar künefe ustalığı yapan Hasan Mermer, Bursa’da açtığı işyerinde yaptığı künefeye yeni bir yorum getirdi. Mermer, künefeye hamburger şeklini verdi.

İzmir’de ortaya çıkardığı farklı lezzeti Bursalıların hizmetine sunan Mermer, sürekli yeni ürün arayışı içerisinde olduklarını belirtti.

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Künefenin sunumunu müşterilerin önünde yaptığını belirten Hasan Mermer şunları söyledi:

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"1,5 yıl önce İzmir’de böyle bir farklılık düşündük. Denedik güzel oldu. Bu yüzden de ismine burger künefe dedik. 1,5 yıl önce İzmir’de böyle bir farklılık düşündük. Denedik güzel oldu. Bu yüzden de ismine burger künefe dedik. Ürün tek kişilikten başlıyor, üç kişiliğe kadar çıkıyor. Burger künefemiz 3 kattan oluşuyor. Arasına dondurma ve kaymak gibi ürünler koyarak servisimizi yapıyoruz. Sunumumuzu müşterilerimizin önünde yapıyoruz. Müşterilerimiz ilk geldiğinde 5 çeşit meyve ile çerez ikramımız oluyor. Bize özel olan burger künefeyi bu şekilde müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

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Müşterilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Mermer, "Burger künefe görsel olarak farklı olduğu için fotoğrafını gören insanlar denemek istiyorlar. Denediklerinde de memnun kalıyorlar. Özellikler burger künefe yemeye gelen müşterimiz çok fazla. Her zaman yeni ürünler arayışındayız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
burger künefe yöresel lezzetler

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