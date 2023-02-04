MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kung Fu Yoga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Jackie Chan efsanesi Kung Fu Yoga!

Kung Fu Yoga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Jackie Chan efsanesi Kung Fu Yoga!

04.02.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kung Fu Yoga filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşuyor. 2017 yapımı macera türündeki filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Yönetmen koltuğunda Stanley Tong'un oturduğu film ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Star TV'de yayınlanacak olan filme ilgi yine yoğun oldu. Peki Jackie Chan'in başrolde olduğu Kung Fu Yoga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Kung Fu Yoga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Jackie Chan efsanesi Kung Fu Yoga!

Kung Fu Yoga filmi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Film 28 Ocak 2017'de Çin'de gösterime girmişti. Filmin Star TV yayın akışında görülmesiyle aramaları sıklaştı. Kung Fu Yoga, Jackie Chan'in Çin'deki en yüksek gişe hasılat filmidir. Peki Jackie Chan'in başrolde olduğu Kung Fu Yoga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film ile ilgili merak edilen o bilgiler...

KUNG FU YOGA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Xi'an'daki Toprak Askerler Müzesi'nde tanınmış Çinli bir arkeoloji profesörü olan Jack, Racastan Ulusal Müze Enstitüsü'nden genç Hint profesör Ashmita ve asistan Kyra ile birlikte Magadha hazinesini bulmak için takım olurlar. Tibet'in buz mağarasında hazineyle birlikte orduya ait kalıntıların da ortadan kaybolduğunu görürler.

0x0-kung-fu-yoga-filmi-konusu-nedir-kung-fu-yoga-filmi-oyunculari-kimler-ne-zaman-cekildi-1662554798407

İsyankar ordu lideri Randall tarafından pusuya düşürülen ekip kaçmayı başarınca Dubai'ye gider. Dubai'de aradıkları elması bulan ekip, Hindistan'da bir dağa tırmanır ve elması anahtar gibi kullanarak gerçek hazineyi bulmaya çalışır.

KUNG FU YOGA OYUNCU KADROSU

Jackie Chan .... Jack
Aarif Rahman .... Jones Lee
Lay Zhang .... Xiaoguang
Miya Muqi .... Noumin
Sonu Sood .... Randall
Disha Patani .... Ashmita
Zhang Guoli
Amyra Dastur – Kyra
Muh Bahtiar C – Thyar
David Torok

ezgif.com-gif-maker - 2023-02-04T202629.127

Jain kumar
Wen Jiang
Eric Tsang
Shang Yuxian
Eskindir Tesfay
Moeed Rehman .... Oxan
Godaan Kumar
Paul Philip Clark
Yuxian Shang
Jiang Wen
Guoli Zhang

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!TikToker Begüm Polat'tan seksi dans videosu! İzleyenler gözünü alamadı!
Survivor’da Barış Telli’ye büyük saygısızlıkSurvivor’da Barış Telli’ye büyük saygısızlık
Hikayesinin anlatıldığı filmin galasına katılmadı! Ünlü şarkıcıdan açıklamaHikayesinin anlatıldığı filmin galasına katılmadı! Ünlü şarkıcıdan açıklama
Anahtar Kelimeler:
Jackie Chan jackie chan filmleri kung fu yoga Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

Kar derken şimdi de fırtına! 'İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsun' diyerek duyurdu, hızı...

Kar derken şimdi de fırtına! 'İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsun' diyerek duyurdu, hızı...

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!

Savaştan kaçıp Antalya'ya geldi, ailesini katletti! 'Nasıl yaptığımı bilmiyorum'

Savaştan kaçıp Antalya'ya geldi, ailesini katletti! 'Nasıl yaptığımı bilmiyorum'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.