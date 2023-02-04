Kung Fu Yoga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Jackie Chan efsanesi Kung Fu Yoga!

Kung Fu Yoga filmi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Film 28 Ocak 2017'de Çin'de gösterime girmişti. Filmin Star TV yayın akışında görülmesiyle aramaları sıklaştı. Kung Fu Yoga, Jackie Chan'in Çin'deki en yüksek gişe hasılat filmidir. Peki Jackie Chan'in başrolde olduğu Kung Fu Yoga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film ile ilgili merak edilen o bilgiler...

KUNG FU YOGA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Xi'an'daki Toprak Askerler Müzesi'nde tanınmış Çinli bir arkeoloji profesörü olan Jack, Racastan Ulusal Müze Enstitüsü'nden genç Hint profesör Ashmita ve asistan Kyra ile birlikte Magadha hazinesini bulmak için takım olurlar. Tibet'in buz mağarasında hazineyle birlikte orduya ait kalıntıların da ortadan kaybolduğunu görürler.

İsyankar ordu lideri Randall tarafından pusuya düşürülen ekip kaçmayı başarınca Dubai'ye gider. Dubai'de aradıkları elması bulan ekip, Hindistan'da bir dağa tırmanır ve elması anahtar gibi kullanarak gerçek hazineyi bulmaya çalışır.

KUNG FU YOGA OYUNCU KADROSU

Jackie Chan .... Jack

Aarif Rahman .... Jones Lee

Lay Zhang .... Xiaoguang

Miya Muqi .... Noumin

Sonu Sood .... Randall

Disha Patani .... Ashmita

Zhang Guoli

Amyra Dastur – Kyra

Muh Bahtiar C – Thyar

David Torok

Jain kumar

Wen Jiang

Eric Tsang

Shang Yuxian

Eskindir Tesfay

Moeed Rehman .... Oxan

Godaan Kumar

Paul Philip Clark

Yuxian Shang

Jiang Wen

Guoli Zhang

