Kung Fu Yoga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Jackie Chan efsanesi Kung Fu Yoga!

Kung Fu Yoga filmi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Film 28 Ocak 2017'de Çin'de gösterime girmişti. Filmin Star TV yayın akışında görülmesiyle aramaları sıklaştı. Kung Fu Yoga, Jackie Chan'in Çin'deki en yüksek gişe hasılat filmidir. Peki Jackie Chan'in başrolde olduğu Kung Fu Yoga filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film ile ilgili merak edilen o bilgiler...
Xi'an'daki Toprak Askerler Müzesi'nde tanınmış Çinli bir arkeoloji profesörü olan Jack, Racastan Ulusal Müze Enstitüsü'nden genç Hint profesör Ashmita ve asistan Kyra ile birlikte Magadha hazinesini bulmak için takım olurlar. Tibet'in buz mağarasında hazineyle birlikte orduya ait kalıntıların da ortadan kaybolduğunu görürler.
İsyankar ordu lideri Randall tarafından pusuya düşürülen ekip kaçmayı başarınca Dubai'ye gider. Dubai'de aradıkları elması bulan ekip, Hindistan'da bir dağa tırmanır ve elması anahtar gibi kullanarak gerçek hazineyi bulmaya çalışır.
Jackie Chan .... Jack
Aarif Rahman .... Jones Lee
Lay Zhang .... Xiaoguang
Miya Muqi .... Noumin
Sonu Sood .... Randall
Disha Patani .... Ashmita
Zhang Guoli
Amyra Dastur – Kyra
Muh Bahtiar C – Thyar
David Torok
Jain kumar
Wen Jiang
Eric Tsang
Shang Yuxian
Eskindir Tesfay
Moeed Rehman .... Oxan
Godaan Kumar
Paul Philip Clark
Yuxian Shang
Jiang Wen
Guoli Zhang