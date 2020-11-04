Kupa Vestel İzmir depremi sonrası ertelendi

Kupa Vestel, Vestel tarafından düzenlenen bir e-spor turnuvası. Turnuva kapsamında PUBG Duo turnuvası ve CS:GO turnuvası düzenlenecekti. Ancak 6,6 büyüklüğünde meydana gelen İzmir depremi sonrası turnuva için yerinde bir karar alındı.

KUPA VESTEL ERTELENDİ

Vestel de Kupa Vestel'in internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Vestel, turnuvanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Değerli katılımcılarımız;

İzmir ilimiz ve çevresinde gelen deprem nedeniyle PUBG Duo turnuvamız 16-21 Kasım tarihine, CS:GO turnuvamız işe 23-28 Kasım tarihine ertelenmiştir.

Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.''

