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Kupada maçın ardından

12.01.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Kupada maçın ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: - "Bizim ana hedefimiz Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarmak"

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çeyrek finale kalan Sivasspor'u tebrik ettiklerini ifade etti:

120 dakika boyunca oyuncularının vermiş olduğu mücadeleden memnun olduğunu aktaran Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Oynadığımız futbol karşılığında alkışı hak ettiğimizi düşünüyorum. Buraya çok hak ederek geldik. Bugünde turu geçmek için buraya geldik. Çalışmalarımız bu noktadaydı. Ama maalesef burayı bitirdik. Bizim ana hedefimiz Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkarmak. Bu doğrultuda da ne gerekiyorsa onu yapacağız."

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