Kupada maçın ardından

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayarak Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Otyakmaz, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir rakibe karşı kazandıklarını belirtti.

Adana Demirspor'un alt ligde oynamasına rağmen güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Adana Demirspor şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi. Bundan önceki turda da Trabzon'da Trabzonspor'u elemişti. Güçlü bir takım olduğunu biliyorduk." dedi.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini dile getiren Otyakmaz, "Görmek zorunda olduğumuz çok az oynamış olan oyuncularımız vardı. Onlarla başlamak zorundaydık. Daha sonra as kadrodaki daha çok oynayan arkadaşlarımız oyunun içine girince, maalesef sürenin içerisinde bitiremememize rağmen uzatmalarda sonucu bulduk. Mutluyuz ama zor bir takımla oynadığımızı da söylemek istiyorum. Şampiyonluk yolunda da Adana Demirspor’a başarılar diliyorum." diye konuştu.