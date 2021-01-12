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Kupada maçın ardından

12.01.2021 22:46 | Son Güncelleme:
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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: - "Bu yıl en büyük hedefimiz kupayı kaldırmak. Çok zor olacağını da biliyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz"

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayarak Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Otyakmaz, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir rakibe karşı kazandıklarını belirtti.

Adana Demirspor'un alt ligde oynamasına rağmen güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Adana Demirspor şampiyonluğun en önemli adaylarından bir tanesi. Bundan önceki turda da Trabzon'da Trabzonspor'u elemişti. Güçlü bir takım olduğunu biliyorduk." dedi.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini dile getiren Otyakmaz, "Görmek zorunda olduğumuz çok az oynamış olan oyuncularımız vardı. Onlarla başlamak zorundaydık. Daha sonra as kadrodaki daha çok oynayan arkadaşlarımız oyunun içine girince, maalesef sürenin içerisinde bitiremememize rağmen uzatmalarda sonucu bulduk. Mutluyuz ama zor bir takımla oynadığımızı da söylemek istiyorum. Şampiyonluk yolunda da Adana Demirspor’a başarılar diliyorum." diye konuştu.

- "Bu yıl en büyük hedefimiz kupayı kaldırmak"

Bir gazetecinin "Türkiye kupasını kazanarak Avrupa'ya gitmek istiyoruz' şeklinde açıklamanız vardı." ifadeleri üzerine Otyakmaz, "Bu yıl en büyük hedefimiz kupayı kaldırmak. Çok zor olacağını da biliyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz." yorumunda bulundu.

Başkan Otyakmaz, transfer çalışmalarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Sağ bekte Marcelo'nun kronik rahatsızlığı söz konusu. 1-2 hafta dinlendikten sonra ancak 3-4 hafta oynayıp tekrar 1-2 hafta dinleniyor. Dolayısıyla o bölgeye takviye yapmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Gençlerbirliği'nde olan ve Kasımpaşa'da da 8 maç oynayıp fazla forma şansı bulamayan Ahmet Oğuz'u transfer ettik. Şimdi çalışmalarımız devam ediyor. Devre arası transferleri gerçekten çok zor. İstediğimiz ayarda oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Gerekli fedakarlıkları da yapacağız, arayışlarımız devam ediyor. 10 numara mevkisine iyi bir transfer yapacağımızı düşünüyorum."

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