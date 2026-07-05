'Altın ikili'nin faydasını duyan mutfağa koşuyor: Kahvaltıda bu ikisini birlikte tüketin!

Kahvaltının vazgeçilmezlerinden haşlanmış yumurta, sızma zeytinyağıyla bir araya geldiğinde besin değerini daha da artırabiliyor. Beslenme uzmanları, bu iki besinin birlikte tüketilmesinin özellikle vitamin emilimi ve tokluk hissi açısından önemli avantajlar sağlayabileceğini belirtiyor.

YAĞDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLERİN EMİLİMİNİ DESTEKLİYOR

Yumurta; A, D, E ve K vitaminleri ile göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi bileşenler içeriyor. Bu vitaminlerin vücutta daha iyi kullanılabilmesi için sağlıklı yağlara ihtiyaç duyuluyor.

Uzmanlara göre haşlanmış yumurtanın üzerine eklenecek bir tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, bu yağda çözünen vitaminlerin emilimini destekleyebiliyor.

UZUN SÜRE TOK KALMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Yumurtanın yüksek kaliteli proteini ile zeytinyağındaki tekli doymamış yağlar bir araya geldiğinde, tokluk hissinin daha uzun sürmesine katkı sağlayabiliyor. Bu durum gün içinde sık acıkmayı ve gereksiz atıştırma isteğini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

KALP DOSTU BİR TERCİH

Sızma zeytinyağı, içerdiği tekli doymamış yağ asitleri ve polifenoller sayesinde kalp-damar sağlığını destekleyen besinler arasında gösteriliyor. Dengeli bir beslenme düzeni içinde tüketildiğinde kötü kolesterolün (LDL) kontrolüne katkı sağlayabilir.

ANTİOKSİDAN DESTEĞİ SUNUYOR

Zeytinyağındaki antioksidan bileşikler ile yumurtanın içerdiği kaliteli protein ve diğer besin öğeleri, hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, bu ikiliyi dengeli beslenmenin bir parçası olarak öneriyor.