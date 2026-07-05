YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Herkes etini, Japonlar gözünü yiyor! Görüntüsü korkutuyor ama tam bir besin deposu

Konserve ton balığını hemen herkes tüketiyor ancak bu kısmını duyanlar şoke oluyor. Asya kültürünün asırlık sırrı, şimdilerde tüm dünyada adeta bir çılgınlığa dönüştü. İlk bakışta ürkütücü görünse de faydalarını duyanlar balıkçılarda sıraya giriyor, bu sıradışı lezzet kapış kapış gidiyor.

Herkes etini, Japonlar gözünü yiyor! Görüntüsü korkutuyor ama tam bir besin deposu
Çiğdem Berfin Sevinç

Süpermarketlerde veya lüks restoranlarda balığın eti binlerce liraya satılırken, tezgahın arkasında saklanan gerçek bir hazine var. Japonya ve Vietnam başta olmak üzere Uzak Doğu’da her sabah erken saatlerde balık pazarlarında büyük bir kapışma yaşanıyor. Bu kapışmanın sebebi ton balığının gözlerini satın almak.

Herkes etini, Japonlar gözünü yiyor! Görüntüsü korkutuyor ama tam bir besin deposu 1

"Balığın gözü yenir mi?" demeyin. Gurmelerin ve sağlık meraklılarının radarındaki bu yiyecek, pazar tezgahlarına indiği an dakikalar içinde tükeniyor. Üstelik balığın etine kıyasla fiyatı o kadar ucuz ki, faydasını bilenler paket paket satın alıyor. Hatta bazı sokak satıcılarının önünde kuyruk oluyor.

Herkes etini, Japonlar gözünü yiyor! Görüntüsü korkutuyor ama tam bir besin deposu 2

FAYDALARINI DUYAN ÖN YARGILARINI ÇÖPE ATIYOR

Bilim insanları ve beslenme uzmanları, ton balığı gözünün çevresindeki yağ dokusunun tam bir besin patlaması olduğunu söylüyor.

* Beyni Gençleştiriyor: Ton balığı gözü, beynin en sevdiği yakıt olan DHA ve Omega-3 yağ asitleri bakımından adeta bir depo! Düzenli tüketenlerde odaklanmayı artırıyor ve unutkanlığın önüne geçiyor.

* Gözünüzü İyileştirin: İlginç ama gerçek! Yüksek Omega-3 içeriği sayesinde, insan gözündeki kuruluğu bitiriyor ve yaşa bağlı görme kayıplarını engelliyor.

* Doğal Botoks Etkisi (Kolajen Bombası): Gözün arkasındaki o jelatinimsi doku tamamen saf kolajen! Özellikle Asya'da kadınlar, ciltlerini gençleştirmek, kırışıklıkları yok etmek ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için bu ürünü adeta kapışıyor.

* Bağışıklığa Kalkan: İçindeki yoğun A ve D vitaminleri sayesinde kış hastalıklarına karşı vücuda tam koruma sağlıyor.

Herkes etini, Japonlar gözünü yiyor! Görüntüsü korkutuyor ama tam bir besin deposu 3

NASIL TÜKETİLİYOR?

Pazardan kapış kapış kapılan bu gözler çiğ olarak tüketilmiyor. Genellikle zencefil, taze soğan ve soya sosuyla birlikte haşlanarak veya fırınlanarak pişiriliyor. Tadına bakanlar ise şaşkın. Çevresindeki kas dokusu haşlanmış ahtapot veya kalamarı andırırken, gözün merkezi yumuşacık ve oldukça zengin bir aromaya sahip.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faydası duyan mutfağa koşuyor: Bu ikisini birlikte tüketin!Faydası duyan mutfağa koşuyor: Bu ikisini birlikte tüketin!
Hem sağlıklı hem ferahlatıcı! Uzmanlar, Anadolu'nun şifasını öneriyorHem sağlıklı hem ferahlatıcı! Uzmanlar, Anadolu'nun şifasını öneriyor

Anahtar Kelimeler:
ton balığı göz alerjisi japon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.