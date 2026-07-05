Herkes etini, Japonlar gözünü yiyor! Görüntüsü korkutuyor ama tam bir besin deposu

Süpermarketlerde veya lüks restoranlarda balığın eti binlerce liraya satılırken, tezgahın arkasında saklanan gerçek bir hazine var. Japonya ve Vietnam başta olmak üzere Uzak Doğu’da her sabah erken saatlerde balık pazarlarında büyük bir kapışma yaşanıyor. Bu kapışmanın sebebi ton balığının gözlerini satın almak.

"Balığın gözü yenir mi?" demeyin. Gurmelerin ve sağlık meraklılarının radarındaki bu yiyecek, pazar tezgahlarına indiği an dakikalar içinde tükeniyor. Üstelik balığın etine kıyasla fiyatı o kadar ucuz ki, faydasını bilenler paket paket satın alıyor. Hatta bazı sokak satıcılarının önünde kuyruk oluyor.

FAYDALARINI DUYAN ÖN YARGILARINI ÇÖPE ATIYOR

Bilim insanları ve beslenme uzmanları, ton balığı gözünün çevresindeki yağ dokusunun tam bir besin patlaması olduğunu söylüyor.

* Beyni Gençleştiriyor: Ton balığı gözü, beynin en sevdiği yakıt olan DHA ve Omega-3 yağ asitleri bakımından adeta bir depo! Düzenli tüketenlerde odaklanmayı artırıyor ve unutkanlığın önüne geçiyor.

* Gözünüzü İyileştirin: İlginç ama gerçek! Yüksek Omega-3 içeriği sayesinde, insan gözündeki kuruluğu bitiriyor ve yaşa bağlı görme kayıplarını engelliyor.

* Doğal Botoks Etkisi (Kolajen Bombası): Gözün arkasındaki o jelatinimsi doku tamamen saf kolajen! Özellikle Asya'da kadınlar, ciltlerini gençleştirmek, kırışıklıkları yok etmek ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için bu ürünü adeta kapışıyor.

* Bağışıklığa Kalkan: İçindeki yoğun A ve D vitaminleri sayesinde kış hastalıklarına karşı vücuda tam koruma sağlıyor.

NASIL TÜKETİLİYOR?

Pazardan kapış kapış kapılan bu gözler çiğ olarak tüketilmiyor. Genellikle zencefil, taze soğan ve soya sosuyla birlikte haşlanarak veya fırınlanarak pişiriliyor. Tadına bakanlar ise şaşkın. Çevresindeki kas dokusu haşlanmış ahtapot veya kalamarı andırırken, gözün merkezi yumuşacık ve oldukça zengin bir aromaya sahip.