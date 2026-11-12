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Balkonda bile yetişiyor: Kilosu servet değerindeki bu baharatı evinizde yetiştirin!

Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safran, yalnızca geniş tarlalarda değil evde saksıda da yetiştirilebiliyor. Özellikle yemeklere verdiği renk ve aromayla bilinen safran için güneş alan bir balkon ve doğru toprak seçimi yeterli olabiliyor. Birkaç basit adıma dikkat ederek kendi safranınızı yetiştirebilir, sonbaharda kırmızı ipliklerini toplayabilirsiniz.

Balkonda bile yetişiyor: Kilosu servet değerindeki bu baharatı evinizde yetiştirin!
Çiğdem Berfin Sevinç

Safran, gerçek soğanlardan değil, soğan benzeri yumrulardan yetişiyor. Bu nedenle ilk olarak güvenilir bir satıcıdan sağlıklı safran yumruları temin etmek gerekiyor. Yumuşak, küflü veya kesik olan yumruların tercih edilmemesi öneriliyor. Yaklaşık 9 santimetre ve üzeri çevreye sahip büyük yumrular, 2 ila 4 çiçek verebiliyor.

Balkonda bile yetişiyor: Kilosu servet değerindeki bu baharatı evinizde yetiştirin! 1

DRENAJI İYİ OLAN DERİN BİR SAKSI KULLANIN

Safran yetiştirirken fazla suyun toprakta birikmemesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle altında su tahliye delikleri bulunan, yaklaşık 20 santimetre derinliğinde bir saksı tercih edilmesi gerekiyor. Toprak hazırlığında bahçe toprağı, kum ve kompost 2:1:1 oranında karıştırılabiliyor. Toprağın suyu kolayca geçirmesi ve pH değerinin 6 ile 8 arasında olması öneriliyor.

YUMRULARI DOĞRU ZAMANDA EKİN

Safran yumruları genellikle ağustos ve ekim ayları arasında ekiliyor. Yaklaşık 10 santimetre derinliğe yerleştirilen yumruların arasında da 10 santimetre mesafe bırakılması gerekiyor. Sivri kısımlarının yukarı bakmasına dikkat edilmesi öneriliyor. Ekimden sonra bir kez sulama yapılması, yapraklar çıkana kadar yeniden su verilmemesi gerekiyor.

Balkonda bile yetişiyor: Kilosu servet değerindeki bu baharatı evinizde yetiştirin! 2

GÜNEŞ ALAN BİR YERDE YETİŞTİRİN

Safran bol güneşi ve iyi drene edilmiş toprağı seviyor. Yapraklar çıktıktan sonra toprağın üst kısmı kuruduğunda sulama yapılması yeterli oluyor. Çiçeklenme sona erdiğinde yaprakların kendiliğinden sararıp kuruması bekleniyor. Çünkü yapraklar, sonraki yıl yeniden çiçek açabilmesi için yumruların enerji depolamasını sağlıyor. Yaz aylarında ise bitki dinlenme dönemine girdiğinden sulamanın azaltılması gerekiyor. Fazla su, yumruların çürümesine neden olabiliyor.

KIRMIZI İPLİKLERİ TOPLAYIP SAKLAYIN

Safran çiçekleri genellikle ekim ve kasım aylarında açıyor. Çiçekler tamamen açıldıktan ve üzerlerindeki çiy kuruduktan sonra içlerindeki üç kırmızı tepecik dikkatlice toplanabiliyor. Toplanan ipliklerin 2-3 gün kağıt üzerinde kurutulması, ardından ışık ve nem almayan hava geçirmez cam kavanozlarda saklanması öneriliyor.

Her yumrudan yalnızca birkaç çiçek elde edilebildiği için evde yapılan yetiştiricilikte yüksek miktarda safran beklememek gerekiyor. Yetiştirme sonucu ise iklim, toprak ve yumruların kalitesine göre değişebiliyor.

Balkonda bile yetişiyor: Kilosu servet değerindeki bu baharatı evinizde yetiştirin! 3

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safran baharat çiçek en pahalı sigara ev
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