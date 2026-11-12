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Protein açısından zengin 20 besin karşılaştırıldı! Listenin zirvesindeki yiyeceği belki de hiç duymadınız

Protein bakımından zengin besinler bu kez yalnızca besin değerlerine göre değil, sağlık, fiyat, ulaşılabilirlik ve çevreye etkileri açısından da değerlendirildi. Araştırmada 20 farklı besin karşılaştırılırken listenin zirvesine tofu yerleşti. Son sırada ise cheddar peyniri yer aldı.

Protein açısından zengin 20 besin karşılaştırıldı! Listenin zirvesindeki yiyeceği belki de hiç duymadınız
Çiğdem Berfin Sevinç

Frontiers in Sustainable Food Systems dergisinde yayımlanan araştırmada Dr. Chris Macdonald, protein açısından zengin 20 besini dört temel kriter üzerinden karşılaştırdı. Çalışmada besinlerin sağlık üzerindeki etkileri, ekonomik açıdan ulaşılabilirliği, bulunabilirliği ve çevresel maliyetleri ele alındı.

Değerlendirme sonucunda tofu ilk sırada yer alırken cheddar peyniri listenin sonuna yerleşti. En yüksek puan alan yüzde 20'lik gruptaki besinlerin tamamının bitkisel kaynaklı olması dikkat çekti. En düşük puanlı yüzde 20'lik grubu ise hayvansal ürünler oluşturdu.

TOFU NEDEN İLK SIRADA YER ALDI?

Tofu, özellikle çevresel performansıyla öne çıktı. Söz konusu kategoride alabileceği 16 puanın tamamını kazandı. Sera gazı emisyonları, su kirliliği, arazi kullanımı ve tatlı su tüketimi gibi ölçütlerde en iyi performans gösteren grupta yer aldı.

Protein açısından zengin 20 besin karşılaştırıldı! Listenin zirvesindeki yiyeceği belki de hiç duymadınız 1

Sağlık ve ulaşılabilirlik değerlendirmesinde ise 24 üzerinden 20 puan aldı. Vücut için gerekli dokuz temel amino asidin tamamını içermesi de yüksek puan almasında etkili oldu.

ARAŞTIRMA YALNIZCA PROTEİN MİKTARINA ODAKLANMIYOR

Araştırmada, protein kaynaklarını yalnızca besin değerlerine göre değerlendirmenin eksik bir yaklaşım olabileceği vurgulandı. Bir besinin sağlık açısından faydalı olması, üretim sürecinin çevre üzerindeki etkilerini tek başına açıklamıyor.

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