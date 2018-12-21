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"Kurabiye Adam"ın korku dolu anları izleyenleri güldürdü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.12.2018 13:43 | Son Güncelleme

Bir tanıtım için yapılan sokak gösterisinde kurabiye kostümü giyen adam herkesin içinde köpek saldırısına uğrayarak korku dolu anlar yaşadı.

Sokakta gerçekleştirilen bir gösteride köpeklerin kurabiye adama yaptıkları damga vurdu. Sokak köpekleri garip gördükleri kurabiye adamlardan birini gözüne kestirince, ilginç anlar yaşandı. Bir organizasyon için orada bulunan kurabiye kostümlü bir kişi, kendisine saldıran köpekten bir türlü kaçamadı.

HAREKET ETMEKTE ZORLANDI

Kostümünün altında hareket etmekte de zorlanınca, kendisine saldırmaktan vazgeçmeyen köpeğin saldırısında korku dolu anlar yaşadı. Daha sonra çevredekilerin araya girmesiyle köpekler uzaklaştırıldı ancak sosyal medyada yayılan ve nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen bu görüntü izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
kurabiye adam Köpek saldırısı gösteri

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