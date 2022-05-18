Kurabiyeleri haftalarca taze tutmanın sıra dışı yöntemi

Kurabiyeler yemesi zevkli, anlık açlık krizlerini bastıracak mükemmel yiyeceklerdir. Kurabiyelerin uzun süre taze kalması midenizin guruldadığı anlarda imdadınıza yetişecek. Kurabiyeleri uzun süre taze muhafaza etmek aynı zamanda mutfak ekonominize de fayda sağlayacaktır.

SIRA DIŞI YÖNTEM

Kavanozda saklanan kurabiyeler bir süre sonra sertleşmeye başlayacaktır. Ancak bir TikTok kullanıcısı paylaştığı yöntemle takipçilerini çok şaşırttı. Kurabiyeleri sakladığı kavanoza bir dilim ekmek koyan TikTok kullanıcısı, bu yöntem sayesinde kurabiyelerin haftalarca taze kaldığını iddia etti.

Kurabiyelerin taze kalması için kavanoza konulması gereken ekmeğin beyaz ekmek olması gerektiğinin de altını çizdi.



