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Kurabiyeleri haftalarca taze tutmanın sıra dışı yöntemi

18.05.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyecekleri doğru yerde saklamak, uzun süre tazeliğini korumak açısından çok önemlidir. Yiyeceklerin uzun süre tazeliğini koruması aynı zamanda mutfak ekonomisine de yardımcı olacaktır. Kurabiyeler çok lezzetli olduğu kadar uzun süre dayanamazlar. Ancak TikTok’da paylaşılan bir video kurabiyeleri haftalarca taze tutmanın alışılmadık bir yolunu gösterdi.

Kurabiyeleri haftalarca taze tutmanın sıra dışı yöntemi

Kurabiyeler yemesi zevkli, anlık açlık krizlerini bastıracak mükemmel yiyeceklerdir. Kurabiyelerin uzun süre taze kalması midenizin guruldadığı anlarda imdadınıza yetişecek. Kurabiyeleri uzun süre taze muhafaza etmek aynı zamanda mutfak ekonominize de fayda sağlayacaktır.

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SIRA DIŞI YÖNTEM

Kavanozda saklanan kurabiyeler bir süre sonra sertleşmeye başlayacaktır. Ancak bir TikTok kullanıcısı paylaştığı yöntemle takipçilerini çok şaşırttı. Kurabiyeleri sakladığı kavanoza bir dilim ekmek koyan TikTok kullanıcısı, bu yöntem sayesinde kurabiyelerin haftalarca taze kaldığını iddia etti.

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Kurabiyelerin taze kalması için kavanoza konulması gereken ekmeğin beyaz ekmek olması gerektiğinin de altını çizdi.


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