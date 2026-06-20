Kuraklıkta ortaya çıkmıştı, şimdi tamamen kayboldu! Atatürk Barajı’nda şaşırtan değişim

Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Atatürk Barajı Samsat ilçe kıyılarında yaklaşık 150-200 metre kadar su çekilmesine bağlı olarak adacıklar ortaya çıkmıştı.

2025 yılı Eylül ayında, Samsat ilçesinde bulunan iskeleye yaklaşık 600 metre uzaklıktaki ada ve burada yer alan ‘Samsat' yazının 6 metre uzunluğundaki taşıyıcı ayakları ile birlikte gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Kış ve ilkbahar aylarında kar ve yağmur yağışının bol olması nedeniyle baraj gölünün su seviyesi yükseldi. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Barajı'nın su seviyesi yüzde 100 seviyesine ulaştığı için tahliye kapakları açılmıştı.

Barajdaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle gölün Samsat kıyısında yer alan iskele ve meyve bahçeleri sular altında kaldı. Barajdaki birçok ada suya gömüldü. ‘Samsat' yazısının bulunduğu adada suyun altında kalınca, yazı suyla temas etmeye başladı.

Adacıkların sular altında kaldığını dile getiren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Yağmur çok güzel yağdı, kar yağdı. Kar yıllarda bölgemizde bereket yılı olarak bilinir. O bereketi hem ürünlerimizde gördük hem de su seviyesinde gördüğünüz gibi her zamankine göre 5-6 metre yükselmiş. Yaz çekim yaptığımız zaman su 5-6 metre inmiş haldeydi. Artık insanların kurak yıllar daha kötü olur diye endişeleri vardı. Şükürler olsun insanlara bir umut geldi" diye konuştu.