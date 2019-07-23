Kurbağa besleyen kadın görenleri hayrete düşürüyor!

Kurbağa besleyen Savannah Mikell adlı kadın bu yaptıklarıyla yetinmemiş ve hatta kadının Frogspotting adında bir Facebook grubu var, insanların kurbağaları ve sürüngenleri tartışmak için gidebilecekleri bir yer.

KURDUĞU SAYFANIN 63 BİNDEN FAZLA ÜYESİ VAR

Kurbağaların hayal edebileceğinizden çok daha popüler olduğu ve bu inanılmaz derecede aktif olan grubun her şeyi amfibi yapan, paylaşan, tartışan, gülen ve tartışan 63.000'den fazla üyesi var. Kurbağa hayranklarının bu kadar yaygın olduğunu kim bilebilirdi? Daha yeni Savannah Mikell, küçük kurbağa arkadaşı Toby'nin forumuna resim yüklemeye başladı. 23 yaşındaki Savannah görünüşte Toby'nin bebek evine taşınmasına izin verdi (ki mutlu bir şekilde hala oynuyor) herkesin kalbini eritiyor.

"ONU BÖCEKLERLE BESLİYORUM"

Savvannah'nın bu konuyla ilgili açıklamaları ise şöyle: “6 yaşımdayken benim için yapılmış bir oyuncak ev,” dedi. Profesyonel bir bebek evi üreticisi olan teyzem tarafından yapıldı. Toby benim ön verandamda yaşıyor, bir saksının arkasına saklanmayı seviyor,” diye açıklıyor Savannah. “Onu birkaç aydır sahiplendim ama her zaman ön verandamda kurbağalarım var. Yağmur yağdığında görünmeyi çok seviyor. Çok üşüyor, tutulmasında sakıncası yok ve bazen onu böceklerle besliyorum, böylece onu gördüğümde onu besleyeceğimi biliyor.”