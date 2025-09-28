Mynet Trend

Kurbağayı bulmak neredeyse imkansız: İnternet bu fotoğrafa takıldı!

Yaprakların arasında kaybolan kurbağa internette konuşuldu! Reddit’te paylaşılan fotoğrafta ustaca gizlenen kurbağayı fark etmek neredeyse imkansız. Peki siz görebiliyor musunuz?

Reddit’te paylaşılan bir fotoğraf merak uyandırdı. Fotoğrafı görenler, yaprakların arasına gizlenmiş bir kurbağayı aramaya başladı.

Zooloji gezisi sırasında çekilen karede, kurbağa çevresine öyle iyi uyum sağlamış ki fark etmek neredeyse imkansız. Peki siz kurbağayı görebiliyor musunuz?

Fotoğrafı paylaşan elreydelperr adı kullanıcı, “Bu fotoğrafı birkaç ay önce bir herpetoloji gezisinde çektim. İlk bakışta hiçbir şey göremedim, biraz zaman aldı” diye yazdı.

Arka plandaki yeşil, turuncu ve kırmızı yaprakların arasında kaybolan kurbağa, internet kullanıcılarını adeta şaşkına uğrattı. Birçok kişi kurbağayı bulmaya çalışırken, aslında yapraklara baktıklarını fark etmeden uzun süre şaşkın kaldı.

İŞTE ARANAN KURBAĞA
Hâlâ bulmakta zorlananlar için kurbağa, fotoğrafın sol üst köşesinde, turuncu ve kahverengi yaprakların arasında saklanıyor.

kurbağa
