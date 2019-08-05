Kurban Bayramı için pratik ve lezzet dolu tarifler

Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Mutfağı, çeşitli besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli, besleyici ve pratik tariflere yer veriyor. İşte Kurban Bayramına özel sofraları şenlendirecek lezzetli ve dengeli tariflerden bazıları: İNCİKLİ FİRİKLİ PAZI BOHÇASI Malzemeler: 2 adet kuzu incik

1 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet kereviz

1 tatlı kaşığı (15 gram) domates salçası Bulgur pilavı için; 1 küçük boy (50 gram) kuru soğan

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2,5 yemek kaşığı (50 gram) firik bulguru

1 çay bardağı (75 gram) pilavlık bulgur

Yarım orta boy (50 gram) nar

2 avuç (50 gram) Antep fıstığı

Karabiber Dış kaplama için;

2 demet pazı Hazırlanışı: Pazıyı kaynamış suya dikkatle batırın, ezmeden yumuşatın. İncikleri az yağda mühürleyin. Pırasa, kereviz ve havucu doğrayıp mühürleme yaptığınız tencerede salça ile soteleyin. Ardından 7 bardak su (1,5 litre) ekleyin, kapağı bir alüminyum folyoyla sıkıca kapatıp 1,5 - 2 saat kısık ateşte pişirin. Etlerin kemikten ayrılmış olmasına dikkat edin. Pişen etleri küçük parçalar halinde didin. Etleri pişirdiğiniz fırın kabında biriken suyu süzüp yarısı pilav, diğer yarısı da yemeğin sosu olarak kullanmak için ayırın.

Soğanlar minik küpler halinde doğrayıp ay çiçek yağında renk almadan soteleyin. Bulgurları ekleyin ve sotelemeye devam edin. Ardından ayırdığınız suyu ekleyip pişmeye bırakın. (Toplam 125 gr (firik bulguru+normal bulgurun toplam miktarı) bulgur için 1 su bardağı (200 ml) su gerekir.) Pilav piştikten sonra didilmiş etle karıştırıp Antep fıstığı, nar taneleri ve baharatı ekleyin.

Haşlanmış pazının damarlı kısımlarını ayırıp içine uygun miktarda etli karışımı ekleyin ve bohça biçiminde sarın. Bütün pazı bohçalarını ters çevirip buharda pişirin. Sos olarak kullanmak üzere ayırdığınız yemeğin suyunu 1 tatlı kaşığı kadar nişastayla bağlayın. Ardından bohçaların üzerine dökerek sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun. FESLEĞENLİ PATLICAN SARMASI Malzemeler: 2 adet bostan patlıcan

1 kilogram domates

350 gram kıyma

1 yemek kaşığı (35 gram) domates salçası

20 gram biber salçası

1 büyük boy (200 gram) kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 dal fesleğen

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Pişirmek için zeytinyağı