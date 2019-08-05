YEMEK

Kurban Bayramı için pratik ve lezzet dolu tarifler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 05.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli tarifler sunan Yemekte Denge Mutfağı projesi, İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü işbirliğiyle yenilendi. “Genç Şeflerden Sağlıklı Tarifler” sloganıyla hazırlanan projeyle genç ve yetenekli şefler, gelenekselleşmiş yemek tariflerini lezzetli dokunuşlarla yepyeni bir hale getirdi.

Kurban Bayramı için pratik ve lezzet dolu tarifler

Sabri Ülker Vakfı’nın yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Mutfağı, çeşitli besinler ve pişirme yöntemleriyle hazırlanan lezzetli, besleyici ve pratik tariflere yer veriyor. İşte Kurban Bayramına özel sofraları şenlendirecek lezzetli ve dengeli tariflerden bazıları:

İNCİKLİ FİRİKLİ PAZI BOHÇASI

1564990831_SabriUlkerVakfi_PaziSarma (1)

Malzemeler:

2 adet kuzu incik
1 adet pırasa
1 adet havuç
1 adet kereviz
1 tatlı kaşığı (15 gram) domates salçası

Bulgur pilavı için;

1 küçük boy (50 gram) kuru soğan
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2,5 yemek kaşığı (50 gram) firik bulguru
1 çay bardağı (75 gram) pilavlık bulgur
Yarım orta boy (50 gram) nar
2 avuç (50 gram) Antep fıstığı
Karabiber

Dış kaplama için;
2 demet pazı

Hazırlanışı:

Pazıyı kaynamış suya dikkatle batırın, ezmeden yumuşatın. İncikleri az yağda mühürleyin. Pırasa, kereviz ve havucu doğrayıp mühürleme yaptığınız tencerede salça ile soteleyin. Ardından 7 bardak su (1,5 litre) ekleyin, kapağı bir alüminyum folyoyla sıkıca kapatıp 1,5 - 2 saat kısık ateşte pişirin. Etlerin kemikten ayrılmış olmasına dikkat edin. Pişen etleri küçük parçalar halinde didin. Etleri pişirdiğiniz fırın kabında biriken suyu süzüp yarısı pilav, diğer yarısı da yemeğin sosu olarak kullanmak için ayırın.

Soğanlar minik küpler halinde doğrayıp ay çiçek yağında renk almadan soteleyin. Bulgurları ekleyin ve sotelemeye devam edin. Ardından ayırdığınız suyu ekleyip pişmeye bırakın. (Toplam 125 gr (firik bulguru+normal bulgurun toplam miktarı) bulgur için 1 su bardağı (200 ml) su gerekir.) Pilav piştikten sonra didilmiş etle karıştırıp Antep fıstığı, nar taneleri ve baharatı ekleyin.
Haşlanmış pazının damarlı kısımlarını ayırıp içine uygun miktarda etli karışımı ekleyin ve bohça biçiminde sarın. Bütün pazı bohçalarını ters çevirip buharda pişirin. Sos olarak kullanmak üzere ayırdığınız yemeğin suyunu 1 tatlı kaşığı kadar nişastayla bağlayın. Ardından bohçaların üzerine dökerek sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

FESLEĞENLİ PATLICAN SARMASI

1564990831_SabriUlkerVakfi_FeslegenliPatl__canSarma

Malzemeler:

2 adet bostan patlıcan
1 kilogram domates
350 gram kıyma
1 yemek kaşığı (35 gram) domates salçası
20 gram biber salçası
1 büyük boy (200 gram) kuru soğan
2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
1 dal fesleğen
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Karabiber
Pişirmek için zeytinyağı

Hazırlanışı:

Bostan patlıcanları dikine, yarım santim kalınlığında dilimleyip yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Patlıcanları bir fırça yardımıyla hafifçe yağlayın, üzerlerine tuz ve karabiber serpin. Ardından 180 derecede iki yanı da pişecek şekilde fırınlayın. Domatesleri rendeleyin. Soğanı ince doğrayıp 3 yemek kaşığı yağ ile sarartın. Sonra sarımsak ve salçaları ekleyin, kıymayı koyup soteleyin. Pişen kıymalı harcı ateşten alın. Karabiber ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Fırınlanmış patlıcan dilimlerinin geniş kısmına 1 kaşık kadar kıymalı iç ve iri fesleğen parçaları koyarak rulo yapın ve fırın kabına yerleştirin. Bütün patlıcanları sardıktan sonra rendelenmiş domatesi eşit olarak patlıcanların üzerine paylaştırın ve önceden ısıtılmış fırında, 180 derecede 10 dakika pişirin. Üzerine ince kıyılmış taze fesleğen yaprakları ekleyerek servis edin. Afiyet olsun.


PARTNER Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı! Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı!
Sağlıklı limonata nasıl yapılır?Sağlıklı limonata nasıl yapılır?
Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyorGörüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram yemekleri pazı tarifleri patlıcan yemekleri kolay yemek tarifleri

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Afili Aşk'ta öpüşme krizi!

Afili Aşk'ta öpüşme krizi!

Güldür Güldür'ün yıldızından sürpriz program!

Güldür Güldür'ün yıldızından sürpriz program!

Kurban eti yemeden önce muhakkak...

Kurban eti yemeden önce muhakkak...

Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor

Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı limonata nasıl yapılır?

Sağlıklı limonata nasıl yapılır?

Tatması cesaret istiyor! Yiyen ise vazgeçemiyor

Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor

Gaz problemini şıp diye geçiren doğal kür tarifleri

Gaz problemini şıp diye geçiriyor

Adeta doğal antidepresan! Sarı kantaronun 4 mucizesi

Yüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı var

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.