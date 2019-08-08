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Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, tatil planı yapan vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu verilerine göre, hafta ortasından itibaren etkili olmaya başlayan sıcak havanın bayram tatili boyunca da sürmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Kurban Bayramı arifesinde (10 Ağustos) Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

BAYRAM TATİLİ BOYUNCA SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu"na göre, bayram tatili süresince ülke sıcak havanın etkisinde kalacak.

Arife günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında, bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Bu hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDEKİ HAVA DURUMU

Bayram boyunca hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, Erzurum'da 29-32, Bursa ve Adana'da 35-37, Antalya'da 37-40, Diyarbakır'da 39-42 ve Aydın'da 40-43 dereceler arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. (AA)

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kurban bayramı hava durumu meteoroloji son hava durumu tahmini

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bayramda da denize girmeyin gidin el öpün
Haha ilk defa yorum yapmamışlar ben yapayım iyi bayramlar İyi bayramlar İyi bayramlar
hepsi boş bayram filan hikaye kesilen kurbanlarda kabul görülmüyordur
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