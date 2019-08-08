Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler

İstanbul'u "İstanbul" yapan Tarihi Yarımada içindeki Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı'nın da aralarında olduğu onlarca tarihi mekan, bayram tatilinde de sanat ve tarih meraklılarını ağırlamaya devam edecek. İşte İstanbul Tarihi Yarımada gezi rehberi...

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ

Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecit'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan aynı zamanda padişahın ikametgahı olan Topkapı Sarayı Müzesi, bayramın ilk günü 13.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ve ziyaretçi rekorları kıran tarihi mekanların başında gelen saray, arife günü ile bayramın 2 ve 4. günü 09.00-19.00 arasında gezilebilirken, bayramın 3. günü olan 13 Ağustos'ta ziyarete kapalı olacak.

Avrupa porselenleri ve camları, bakır ve tombak mutfak eşyası, Çin ve Japon porselenleri, gümüşler, Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler, İmparatorluk Hazinesi, İstanbul cam ve porselenleri, padişah elbiselerinin yanı sıra portreleri ve özel resim koleksiyonlarının da görülebileceği, 700 bin metrekarelik alanı kaplayan saray, her yıl artan bir şekilde Türk ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini görüyor.