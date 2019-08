Kurban Bayramı’nda kilo almanıza engel olacak 7 bilgi

Kurban Bayramı’nda kilo almak istemeyenler için 7 önemli bilgi:

MİSAFİRLİĞE GİTMEDEN ÖNCE CACIK TÜKETİN

Evden çıkmadan önce cacık, meyve, salata gibi hafif yiyecekler tüketirseniz bol şekerli ve yağlı ikramlara hayır demeniz daha da kolaylaşacaktır.

KURBAN ETİNİ DİNLENDİRİN VE DOYMUŞ YAĞLARDAN ARINDIRIN

Sindirimi en zor besinlerden biri olan kırmızı et, taze tüketildiği takdirde hazımsızlık ve gaz problemlerine yol açar. Mide problemleri yaşamamak için kurban etlerini en az 24 saat dinlendirin ve yağlarından iyice temizleyin. Doymuş yağlarından arındırılmış etlere ekstra yağ eklemeden kavurma veya haşlama olarak tüketin. Kalp ve şeker rahatsızlığınız var ise et miktarını az tutarak yanında mutlaka yeşil bir salata tüketin. Kahvaltıda ise sakın et tüketmeyin.

ZEYTİNYAĞLI SEBZE VE SALATA AĞIRLIKLI BAYRAM SOFRASI HAZIRLAYIN

Kurban Bayramı’nda et olmazsa olmazınız; fakat az miktar et, bol miktar zeytinyağlı sebze yemekleri, bol yeşillikli ve limonlu ya da yoğurtlu salatalar ile tokluk hissine daha kolay ulaşabilirsiniz.