Kurban Bayramı’nda kilo almanıza engel olacak 7 bilgi

Kurban Bayramı’nda kilo almak istemeyenler için 7 önemli bilgi:
MİSAFİRLİĞE GİTMEDEN ÖNCE CACIK TÜKETİN
Evden çıkmadan önce cacık, meyve, salata gibi hafif yiyecekler tüketirseniz bol şekerli ve yağlı ikramlara hayır demeniz daha da kolaylaşacaktır.
KURBAN ETİNİ DİNLENDİRİN VE DOYMUŞ YAĞLARDAN ARINDIRIN
Sindirimi en zor besinlerden biri olan kırmızı et, taze tüketildiği takdirde hazımsızlık ve gaz problemlerine yol açar. Mide problemleri yaşamamak için kurban etlerini en az 24 saat dinlendirin ve yağlarından iyice temizleyin. Doymuş yağlarından arındırılmış etlere ekstra yağ eklemeden kavurma veya haşlama olarak tüketin. Kalp ve şeker rahatsızlığınız var ise et miktarını az tutarak yanında mutlaka yeşil bir salata tüketin. Kahvaltıda ise sakın et tüketmeyin.
ZEYTİNYAĞLI SEBZE VE SALATA AĞIRLIKLI BAYRAM SOFRASI HAZIRLAYIN
Kurban Bayramı’nda et olmazsa olmazınız; fakat az miktar et, bol miktar zeytinyağlı sebze yemekleri, bol yeşillikli ve limonlu ya da yoğurtlu salatalar ile tokluk hissine daha kolay ulaşabilirsiniz.
ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE SÜTLÜ TATLILAR VE BİTTER ÇİKOLATA TERCİH EDİN
Baklava, kadayıf gibi şekerli tatlılar tüketmek yerine şeker oranı az, sütlü tatlıları tercih edin. Misafirlikte ikram edilen çikolata ve şekerlemeleri mutlaka geri çevirin. Çikolataya dayanamayanlardansanız günde sadece 1 küçük kare bitter çikolata tüketin. Çikolata yediğiniz gün ekstra olarak tatlı tüketmeyin.
EN AZ 2,5 LİTRE SU TÜKETİN
Bayram boyunca her saat başı 1 bardak su tüketmek, sindirim sistemini düzenleyerek, mide ağrısı, gaz ve kabızlık sorunları yaşamanızı engeller. Gün boyu aralıklarla ve düzenli su içtiğiniz sürece tokluk hissi sağlayacak ve fazla yemek yemenizi önleyecektir.
YEMEKTEN SONRA YÜRÜYÜŞE ÇIKIN
Bayram boyunca öğleden önce veya akşam saatlerinde mutlaka 45-60 dakika yürüyün. Böylelikle hem kalp sağlığınızı koruyabilir hem de bayram tatilini kilo almadan tamamlayabilirsiniz.
ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTIN
Bayramda hazımsızlık ve mide ağrısı yaşamamak için çay ve kahvetüketiminizi bayram boyunca sınırlandırın. 2 fincan şekersiz kahve, 2 fincan şekersiz çay olmak üzere günde 4 fincanın üzerinde çay-kahve
tüketmeyin.
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