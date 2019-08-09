Kurban Bayramı'nda serinleten ikramları tercih edin

Havaların çok sıcak olduğu yaz günlerine denk gelen Kurban Bayramı’nda beslenme kadar sıvı tüketimi de önemlidir. Sıcakla vücuttan atılan sıvının yerine konulması gerekmektedir. Bu nedenle en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Özellikle ana ve ara öğünler öncesi 1-2 su bardağı su tüketiminin günlük sıvı alımının artışına, daha az yemek yemeye ve gün boyu vücudun sıvı dengesinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında ayran, kefir, maden suyu, bitki-meyve çayları da tüketilebilir. Ancak besin miktarının arttığı bayram dönemlerinde çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yiyeceklerin yanında tüketilen gazlı içecekler ise fazla miktarda şeker içermekle birlikte; yüksek enerji vermektedir. Ayrıca bu içecekler serinlemek için içilse de mide hassasiyetine, şişkinliğe de neden olmaktadır. Bu tür içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, mümkünse tüketilmemesi gerekmektedir.

SIVI TATLILARLA SAĞLIKLI KALIN

Bayramda tüketimi artan bir diğer besin ise tatlılardır. Ve söz konusu bayram olduğunda akıllara genellikle baklava, şekerpare, kadayıf gibi şerbetli tatlılar gelmektedir. Ancak Türk mutfağının hafif sütlü tatlıları unutulsa da onlar da bayram sofralarına çok yakışmaktadır. Aynı gün içinde birden fazla ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak ikramlarda porsiyonlar küçük; tatlı çeşitleri az olmalıdır. Bunun yanında misafirler için hamurlu, şerbetli tatlılardan ziyade daha hafif ve şeker oranı az tatlılar hazırlamak hem farklı hem de hafif bir seçenek olacaktır. Sütlü tatlılar, dondurmalı alternatifler de ikramlık için tercih edilebilir. Havaların sıcak olduğu hesaba katılırsa sıvı alımını da destekleyecek, serinlemeye de yardımcı tatlı tarifleri de iyi bir ikram seçeneği haline gelebilir.