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Kurban Bayramı'nda serinleten ikramları tercih edin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 09.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nda geleneksel lezzetlerle birlikte tatlı tüketimi de en üst seviyelere çıkıyor. Yaz sıcaklarının etkileri, kan şekeri dengesizlikleri ile birleştiğinde sağlık sorunları da kaçınılmaz olabiliyor. Bu süreçte tatlılar ve sıvı tüketimi konusunda biraz daha temkinli olunması gerektiğini belirten Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, hem sağlıklı hem de serinleten bayram ikramı önerilerinde bulundu.

Kurban Bayramı'nda serinleten ikramları tercih edin

Havaların çok sıcak olduğu yaz günlerine denk gelen Kurban Bayramı’nda beslenme kadar sıvı tüketimi de önemlidir. Sıcakla vücuttan atılan sıvının yerine konulması gerekmektedir. Bu nedenle en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Özellikle ana ve ara öğünler öncesi 1-2 su bardağı su tüketiminin günlük sıvı alımının artışına, daha az yemek yemeye ve gün boyu vücudun sıvı dengesinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bunun yanında ayran, kefir, maden suyu, bitki-meyve çayları da tüketilebilir. Ancak besin miktarının arttığı bayram dönemlerinde çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Yiyeceklerin yanında tüketilen gazlı içecekler ise fazla miktarda şeker içermekle birlikte; yüksek enerji vermektedir. Ayrıca bu içecekler serinlemek için içilse de mide hassasiyetine, şişkinliğe de neden olmaktadır. Bu tür içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması, mümkünse tüketilmemesi gerekmektedir.

SIVI TATLILARLA SAĞLIKLI KALIN

Bayramda tüketimi artan bir diğer besin ise tatlılardır. Ve söz konusu bayram olduğunda akıllara genellikle baklava, şekerpare, kadayıf gibi şerbetli tatlılar gelmektedir. Ancak Türk mutfağının hafif sütlü tatlıları unutulsa da onlar da bayram sofralarına çok yakışmaktadır. Aynı gün içinde birden fazla ziyaretin yapılacağı dikkate alınarak ikramlarda porsiyonlar küçük; tatlı çeşitleri az olmalıdır. Bunun yanında misafirler için hamurlu, şerbetli tatlılardan ziyade daha hafif ve şeker oranı az tatlılar hazırlamak hem farklı hem de hafif bir seçenek olacaktır. Sütlü tatlılar, dondurmalı alternatifler de ikramlık için tercih edilebilir. Havaların sıcak olduğu hesaba katılırsa sıvı alımını da destekleyecek, serinlemeye de yardımcı tatlı tarifleri de iyi bir ikram seçeneği haline gelebilir.

SERİNLETEN TATLI İÇECEK TARİFLERİ

Meyveli dondurma rüyası

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Malzemeler:

1 su bardağı yağsız süt (Laktozsuz süt)
1 top sade dondurma
2 yemek kaşığı kadar dondurulmuş kayısı/ananas/ kırmızı erik (tek çeşit veya karışık tercih edilebilir)

Bütün malzemeleri bir blenderdan geçirin. Hindistan cevizi ve tarçında ilave edebilirsiniz. (1 kişiliktir.)

Ferahlatan ananas

ananas

Malzemeler:

1 su bardağı sade soda
Çeyrek limon veya lime suyu
100 gr ananas
1 fındık kadar taze zencefil
3-4 yaprak taze nane

Ananas limon suyunu püre haline getirin ve soda ile karıştırın. Servis sırasında zencefil ve naneyi de ilave edin. Ananas ve zencefil sindirimi kolaylaştıracaktır. (2 kişiliktir)

Serinleten kırmızı çay

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Malzemeler:

1 litre beyaz çay ( 5 dk kadar demleyip beyaz çayı çıkarın.)
3 yemek kaşığı kuşburnu (kuru veya taze)
3 yemek kaşığı kızılcık (kuru veya taze)
1 yemek kaşığı bal
Yarım limon suyu
1 dal tarçın ve buz

Kızılcık ve kuşburnunu demlemiş olduğunuz beyaz çayın içinde 15-20 dk kadar bekletin. Sonra çıkarın. Sıvı karışıma bal, limon suyu ve tarçını ekleyip karıştırın, buzdolabında dinlendirin. Servis ederken buz ekleyin. (4-5 kişiliktir)

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