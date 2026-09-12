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Markette fiyatı el yakıyordu! Dalında kilosu 6 liraya kadar düştü

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 40'ını tek başına karşılayan Adana'da mayer cinsi limonda hasat başladı. Bahçede kilogram fiyatı boyuna göre 6-12 liradan alıcı bulan limondan bu sene 710 bin ton rekolte bekleniyor.

Markette fiyatı el yakıyordu! Dalında kilosu 6 liraya kadar düştü
Gökçen Kökden

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından limon kesim tarihi 11 Eylül, ihraç tarihi ise 21 Eylül olarak açıklandı. Türkiye'nin en önemli limon üretim merkezlerinden Adana'da ise komisyon tarafından açıklanan tarihlere bağlı kalınarak dün ilk limon hasadı Yüreğir ilçesi Sakızlı Mahallesi'nde başladı.
Bu sene Adana genelinde 218 bin dönüm alanda dikili limon bulunurken 710 bin ton rekolte hedefleniyor.

"GEMİ TRAFİĞİNDE SIKINTI VAR"

Markette fiyatı el yakıyordu! Dalında kilosu 6 liraya kadar düştü 1

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadın 21 Eylül'deki ihraç tarihiyle birlikte hızlanacağını anlatarak, "Hasat dün itibariyle başladı ancak çok yavaş ilerliyor. Karadeniz'deki Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan dolayı gemi trafiğinde sıkıntı var. Bu sene limonda bir sıkıntı yok, Adana genelinde 218 bin dönüm alanda limon ekim alanı var. Bu yıl 710 bin ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

"BU SENE LİMON BOL"

Geçtiğimiz yıl limonda 2025 yılındaki zirai don nedeniyle 380 bin rekolte alındığını, bu sene verimin bol olduğuna dikkat çeken Doğan, "Geçen yıl soğuklardan dolayı ağaçlar zarar gördüğü için 380 bin ton rekolte almıştık ve fiyatlar çok iyiydi, çiftçi mutluydu. Ancak bu yıl da verim bol ama fiyatlar düşük. Şu anda limonda hiç alıcı yok. İhracat için kapılar açıldığında belki fiyatlar biraz hareketli olacak" ifadelerini kullandı.

Şuanda dünya geneline Güney Afrika ve Arjantin'den limonun ihraç edildiğine vurgu yapan Mehmet Akın Doğan, "Şuan Güney Afrika'dan bütün ülkelere ve Arjantin'den limon gitmekte. Onların limonu Eylül'ün sonunda bitecek. Onların limonu bittiğinde bizim burada inşallah hareket başlayacak" dedi.

Markette fiyatı el yakıyordu! Dalında kilosu 6 liraya kadar düştü 2

Fiyatların limonun kalitesine göre 6 ile 12 lira arasında değiştiğini de anlatan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Çift makas mayer cinsi limonun fiyatı 6-8 lira. Tek makas olursa bu fiyatlar 8-12 lira arasında. 21 Eylül'de ihracat başlayınca fiyatların daha da artmasını bekliyoruz. Limonu siz dalından kestiğinizde parasız dahi alsanız bunun paketleme tesisinden çıkışı 15-20 lira. İnşallah limonu yurt dışına göndereceğiz. Yurt dışına limon gitmediği takdirde bu limonların hepsinin iç piyasada tüketilmesi mümkün değil. Limon çok fazla."

Öte yandan, Başkan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) verilmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
limon hasat
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