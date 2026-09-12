Kış hazırlıkları başladı! Aktarlarda sıra oluştu: Herkes onların peşinde

Mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı ve boğaz şikayetlerine karşı bitkisel ürünleri tercih eden vatandaşlar, aktarlara yöneliyor. Ihlamur, adaçayı, hibiskus, kuşburnu, ekinezya, rezene ve anason gibi ürünlerin yanı sıra bal, pekmez, propolis ve bitkisel macunlar da tercih ediliyor. Aktarcı Fatma Aydoğar, kış dönemi için farklı bitkileri bir araya getirerek çeşitli çay karışımları hazırladıklarını söyledi.

"ENFEKSİYON VARSA HİÇ KUŞKUSUZ PROPOLİSİ ÖNERİYORUZ"

Vatandaşların özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde kendilerine başvurduğunu anlatan Aydoğar, "İlk olarak güzel bir çay karışımı yapıyoruz. Bunun yanında, eğer vücutta gerçekten bir hastalık ya da enfeksiyon oluşmuşsa hiç kuşkusuz propolisi öneriyoruz. Çünkü doğrudan vücuttaki iltihabın atılmasına yardımcı oluyor. Hasta kendini daha iyi hissediyor, daha çabuk toparlanıyor. Yanında bitki çaylarıyla birlikte bal, pekmez ya da özel karışımlı macunlar da veriyoruz" dedi.

"PROPOLİS YILLARDIR KULLANILAN BİR ÜRÜN"

Propolisin arıların kovanlarını korumak amacıyla oluşturduğu doğal bir madde olduğunu söyleyen Aydoğar, "Propolis doğal bir antibiyotiktir. Arıların kovanlarının çevresine ördüğü, kovanlarını korumak için oluşturduğu bir maddedir. Çok değerli bir üründür. Araştıran herkes ne kadar faydalı olduğunu fark eder ve kullanmaya başlar. Aslında yıllardır kullanılan bir ürün ama çoğu insan bunun farkında değil" diye konuştu.

"IHLAMURUN YANINDA BİRÇOK BİTKİ KULLANIYORUZ"

Kış aylarında hazırladıkları bitki karışımlarına ilişkin bilgi veren Aydoğar, "Çaylarda adaçayı, ıhlamur, hibiskus ve ebegümeci kullanıyoruz. Bunları birbirine uyumlu olanlarla karıştırıyoruz. Müşterilerimize güzel karışımlar hazırlıyoruz, onlar da memnun kalıyor. İsteyenlere ürünleri ayrı ayrı da veriyoruz. Kendi özel karışımlarımız da var, onları da hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydoğar, "Özel karışımımız olmazsa olmaz. Kış ve soğuk algınlığı için hazırlayacaksak ıhlamurun yanında adaçayı, rezene ve anason kullanıyoruz. Ekinezya ve kuşburnu da olmazsa olmaz. Hibiskus ise hem tadı hem C vitamini hem de rengi açısından çok güzel oluyor. Çok fazla çeşit var. Mesela kekik ve dağ kekiği de kullanıyoruz. Bunlarla güzel bir çay hazırlıyoruz" dedi.

"ŞİFALI BİTKİLERİN KEŞFEDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Vatandaşların bitkisel ürünlere ilgisinin son yıllarda arttığını dile getiren Aydoğar, "Şifalı bitkilerin çeşit yelpazesi çok geniş. Doktorlar da artık vatandaşları aktarlara yönlendiriyor. Ihlamur, zencefil ya da farklı bitkisel ürünleri öneriyorlar. Günümüzde şifalı bitkiler daha fazla ön plana çıkıyor. İnsanların şifalı bitkileri keşfetmesini istiyorum. Çok fazla çeşit var. Her hastalığın da bir çaresi olduğuna inanıyorum. Hastalığı veren Allah şifasını da vermiştir. İnsan sadece şifasını arayıp bulmalı" ifadelerini kullandı.