Kurban Bayramı yaklaşınca talep patladı! Adanalılar etin yanında tercih ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Özellikle kırmızı et tüketiminin yoğunlaştığı bayram döneminde vatandaşlar, doğal ve geleneksel içeceklere yönelmeye başladı. Hal böyle olunca da Adana'nın tescilli lezzeti şalgam suyu sofralarda yerini aldı. Şalgam üretiminde ise yoğun mesai sürüyor. Çağatay Tanır, üretim tesislerinde yoğun mesai yapıldığını anlattı.

'VATANDAŞLAR DOĞAL İÇECEKLERE YÖNELİYOR'

Kurban Bayramı öncesinde şalgam satışlarında ciddi artış yaşandığını ifade eden Çağatay Tanır, tüketicilerin son dönemde daha sağlıklı ve geleneksel ürünleri tercih ettiğini belirtti. Şalgamın özellikle kırmızı etin yanında yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Tanır, "Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tüketicilerimizin doğal ve geleneksel içeceklere yönelmesi, şalgam talebini inanılmaz derecede artırıyor. Tüketicilerimiz hem daha sağlıklı içecek alternatifleri arıyor hem de geleneksel ürünleri özellikle kırmızı etin yanında tercih ediyor" dedi.

HAZIMSIZLIK VE ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIYOR

Şalgamın kırmızı et tüketimi sonrası yaşanan rahatsızlıkların önüne geçebildiğini dile getiren Tanır, "Kırmızı etle birlikte tüketildiği zaman insanların şişkinlik ve hazımsızlık hissini azalttığını görüyoruz. Bu sebeple özellikle Kurban Bayramı gibi kırmızı etin yoğun tüketildiği dönemlerde şalgama olan talep daha da artıyor" diye konuştu.