Kurban Bayramında, UNESCO tescilli kaymaklı ekmek kadayıfına yoğun ilgi!

Kurban Bayramı arefesinde tatlıcıların vitrinlerinde yerini alan ekmek kadayıfı, hem kent halkı hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerce yoğun talep görüyor. Tatlı imalatçıları, artan talebe yetişebilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ TESCİLLİ

Coğrafi işaretli kaymaklı ekmek kadayıfı, ekmeklik buğday unundan yapılan özel hamurun şerbetle buluşturulması ve üzerine Afyonkarahisar'ın meşhur kaymağının eklenmesiyle hazırlanıyor. Bu eşsiz lezzet, bayram sofralarının vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor.

"KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI AFYON'UN OLMAZSA OLMAZI"

Şehirde tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelerden Bekir Pancar, bayram arefesinde işlerin yoğunlaştığını belirtti. Pancar, "Bayram yoğunluğu var, şu an arefe günündeyiz. Artık online siparişleri durdurduk. Afyon'un yerli halkı ciddi talep gösteriyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı Afyon'un olmazsa olmazı. Biz de şu anda onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Çevre yolunda olmamız sebebiyle şehir dışından gelen misafirlerimiz de oluyor."

EKMEK KADAYIFININ GEÇMİŞİ

Pancar, ekmek kadayıfının geçmişine de değinerek, bu tatlının eskiden bayat ekmeklerin değerlendirilmesiyle ortaya çıktığını belirtti. Günümüzde geliştirilen tariflerle birlikte kaymakla buluşan ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'ın sembol lezzetlerinden biri haline geldiğini söyledi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır