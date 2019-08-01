'Kurban' çağrısı: Kayseri, Afrika’nın sokaklarından daha kötü oluyor

Kayseri Kasaplar Odası Başkanı Adnan Aydın, Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vatandaşların kurbanlarını kesmek için acele etmemeleri gerektiğini kaydeden Aydın, “Kurban Bayramı'na az bir zaman kala besiciler hayvanlarını satmak üzere. Danada canlı fiyat 22-23 TL arasında. Küçükbaş kuzuda da aşağı yukarı fiyatlar aynı. Vatandaşlarımız kurbanını rahatlıkla alabilir. Yeteri kadar mal var. Bu ara Katar’a küçükbaş hayvan gittiği için fiyatlar biraz yükseldi. Vatandaşlarımız kurbanlarını kesmek için acele ediyorlar. Tatile gitmek için veya eti bir an önce yemek için acele ediyorlar. Böyle bir şey yok. Zaten etin 12 saat dinlenmesi gerekiyor. Et dinlenmediği müddetçe hem parçalanmaz hem de yenmez” ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ BİR AFRİKA ŞEHRİNDEN DAHA KÖTÜ OLUYOR"



Sokak aralarında hijyen olmayan makinalarla kıyma çekildiğini söyleyen Başkan Aydın, yetkililerden bu tür durumlara izin vermemesi gerektiğini belirtti. ‘Kayseri’nin Kurban Bayramı’nda bir Afrika şehrinden daha kötü oluyor’ diyen Adnan Aydın, şunları söyledi: