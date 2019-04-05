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Kurbanlarını diri diri yedi! Hannibal lakaplı canini raporu kan dondurdu

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 05.04.2019 09:29 | Son Güncelleme

Florida'da birinci derece cinayet suçlusu olarak yargılanan Hannibal lakaplı Harrouff'un 38 sayfalık psikanaliz raporuna ulaşıldı. Ortaya çıkan raporlar okuyanların kanını dondurdu.

Duruşmasının 3 hafta sürmesi beklenen Harrouff'un kendisini Hz. İsa sandığı, illuminati gibi var olduğu öne sürülen gizemli gruplarla ilgisinin olduğu ve Şeytan'ı gördüğünü söylediği ortaya çıktı. Harrouff'un avukatları, müvekkillerinin yaptığı davranışlardan sorumlu tutulmamasını umuyor.

Toplamda üç hafta sürmesi beklenen duruşma öncesinde Hannibal lakaplı Harrouff'un avukatları, müvekkillerinin yaptığı davranışlardan sorumlu tutulmamasını umuyor.
Florida eyaletinde birinci derece cinayetle yargılanan kişilere idam cezası da verilebiliyor.
Harrouff'un, Dr. Phillip Resnick tarafından yapılan psikanaliz raporu detaylarında, Harrouff'un kendisini Hz. İsa sandığı, İlluminati gibi var olduğu öne sürülen gizemli gruplara ilgisi olduğu ve Şeytan'ı gördüğünü söylediği gibi bilgiler bulunuyor.
Raporda, Harrouff'un cinayeti işlemeden önce de başka insanların beden parçalarını lezzetli olarak tanımladığı ve insan eti yemek isteği olduğu belirtiliyor.
Dr. Resnick'in raporuna göre cinayeti işleyen Harrouff için konulan teşhis psikoz hastası olduğu.
Harrouff'un cinayeti işlediği sırada bipolar bozukluk yaşadığı ve psikotik belirtileri olan akut manik dönem yaşadığı belirtiliyor.
Psikotik tanısı konulan Harrouff, evine zaman zaman Şeytan'ın geldiğini düşünüyor, kız kardeşini Şeytan'dan korumak için ona yakın yatıyor ve yanında bıçak taşıyordu.
Korkunç cinayeti işlemeden yalnızca birgün önce Harrouff, kendisini yarı insan yarı köpek olarak hissettiğini ve çok hızlı koşabildiğini söyledi.
Saldırı anından önce heyecanlı ve endişeli tavırları olduğu belirtilen Harrouff, saldırı anında köpek olduğuna inandı ve bu sebeple kurbanlarını ısırarak yemeye çalıştı.
Isırdığı kadını bıçakladıktan sonra alkol alan Harrouff'un zaman zaman kendisini insan başlı at hissettiği detayı dikkat çekti.
Harrouff'ın kanında flakka, tuz ruhu ya da uyuşturucu olup olmadığına dair taramalar negatif çıktı. Harrouff ile ilgili karar 4 Kasım'da başlayacak duruşma sonunda verilecek.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet bipolar bozukluk

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