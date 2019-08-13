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Kurbanlık boğa marketi birbirine kattı! Panik anları kamerada!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.08.2019 01:12 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kesime götürülürken kasabın elinden kaçan boğa markete girdi. Boğanın markette gezinmesi ve yaşanan panik ise kameralara yansıdı.

Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kesime götürülmek için kamyonete bindirilen boğa, araçtan atlayarak kaçmaya başladı. Bir süre kaçan boğa, cadde üzerinde bulunan bir markete girdi. Büyük paniğin yaşandığı markette reyonların arasında dolaşan boğa daha sonra camı kırarak dışarı çıktı. Yaşananlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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'ÇIKTIM BAKTIM REYONLARIN ARASINDA BOĞA GEZİYOR'

Alışveriş yapanların büyük panik yaşadığını belirten Market Müdürü Mehmet Bal, "İçeride ofiste oturuyordum. Gürültü geldi. Çıktım dışarı baktım müşteriler sağa sola kaçışıyor. Çıktım baktım reyonların arasında boğa geziyor. Biraz dolaştıktan sonra camı kırıp çıktı. Panik çok oldu kaçışanlar oldu. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. 6 bin lira zararımız oldu" dedi.

Boğa daha sonra sahibi tarafından yakalanarak kesime götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Boğa

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