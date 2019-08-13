Mynet Trend

Kurbanlıklar elde kaldı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.08.2019 20:45 | Son Güncelleme

Köylerden, Kurban Bayramı için Gerze pazarına getirilen hayvanlarının yüzde 60-70'inin elde kaldığı bildirildi.

Kurbanlıklar elde kaldı

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yüzde 10 hayvanının kaldığını söyleyen hayvan tacirleri, bu yıl küçükbaş hayvanların yüzde 30, büyükbaşların ise yüzde 60-70 oranında ellerinde kaldığını belirttiler.

Hayvan fiyatlarının önceki yılla aynı olmasına rağmen bu yıl az satılmasının sebebinin alım gücünün düşük olması ve geçen yıla göre daha az tatilcinin gelmesi olduğu belirtildi.

"BAZI ARKADAŞLAR HİÇ HAYVAN SATAMADAN GİTTİLER"

Gerze’nin yerli vatandaşlarının yanında diğer illerden gelen tatilcilerin de kurban satış rakamlarına büyük oranda etki ettiğini söyleyen hayvan satıcıları, "Bu yıl geçen yıldan daha az satış oldu. Bazı arkadaşlar hiç hayvan satamadan gittiler. Satılanların çoğunluğu da küçükbaş hayvanlar. Büyükbaş satışında bu yıl çok düşüş yaşandı” dedi.

Hayvan sahiplerinden biri olan Adem ve Ali Kuzu kardeşler pazara getirdikleri 100 hayvandan 30 tanesinin elinde kaldığını dile getirdi.

"GEÇEN YILA GÖRE SATIŞLAR KÖTÜ GİTTİ"

Satıcılar, “Bugün 3 tane küçükbaş sattık. Elimizde kalmaması için fiyatını düşürdük ama yine de alıcısı yok. Geçen yıla göre satışlar kötü gitti bu yıl. Satılmayan hayvanları kasaplara satıp elimizden çıkartacağız” diyerek bu yılki satışların beklentilerini karşılamadığını ifade etti. (İHA)

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Silahlar yola saçıldı! Gerçek ortaya çıktıSilahlar yola saçıldı! Gerçek ortaya çıktı
Termometreler çıldırdı! Hayat durma noktasına geldiTermometreler çıldırdı! Hayat durma noktasına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor

Termometreler çıldırdı! Hayat durma noktasına geldi

Termometreler çıldırdı! Hayat durma noktasına geldi

Biletleri sakın atmayın! 100 bin liraya satılıyor

Biletleri sakın atmayın! 100 bin liraya satılıyor

Marmara Denizi’nde bunlardan 38 tane var

Marmara Denizi’nde bunlardan 38 tane var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstiklal Caddesi'ne para yağdı! Birbirleriyle yarıştılar

İstiklal Caddesi'ne para yağdı! Birbirleriyle yarıştılar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silahlar yola saçıldı! Gerçek ortaya çıktı

Silahlar yola saçıldı! Gerçek ortaya çıktı

Diyarbakır'da termometreler çıldırdı! Hayat durma noktasına geldi

Termometreler çıldırdı! Hayat durma noktasına geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor

İkramiye çıkmayan Milli Piyango biletlerini atmayın! 100 bin liraya satılıyor

Biletleri sakın atmayın! 100 bin liraya satılıyor

8,5 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu

İlk kez bulundu! Tam 8,5 milyon yıllık

Ağaç evde konaklamak için sıraya girdiler

Bunu yapmak için sıraya giriyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.