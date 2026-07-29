Küresel iklim krizinde REDD+

REDD+ nedir?

Temelde gelişmekte olan ülkelerdeki ormanların korunması ve restorasyonunu amaçlayan projeleri kapsayan REDD, "Ormanların Tahribatından ve Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması" anlamına gelir. Kısaltmanın sonundaki "+" işaretiyle kapsamını genişleterek ormanların sürdürülebilir yönetimi ile korunmasını, biyoçeşitliliğin muhafaza edilmesini ve orman karbon stoklarının artırılmasını da ele alır.

İklim kriziyle mücadelede REDD+ neden önemli?

Gıdadan enerjiye barınmadan ilaç üretimine kadar bağlı ormanlar Sera gazı emisyonlarını emmede kritik öneme sahip olan doğal karbon yutağı görevini de üstleniyor. Hava kirliliğini azaltan ormanlar biyolojik çeşitlilik için de devasa bir yaşam alanıdır.

REDD+ projelerinin olumlu ve riskli yönleri neler?

REDD+ barındırdığı büyük fırsatların yanında çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Gelişmekte olan ülkelerde çevreyi korurken orman yangınları veya kuraklık gibi sebeplerden ötürü kalıcılık konusunda aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Paris Anlaşması'nın bir parçası olan REDD+, karbon odaklı ağaçlandırma projelerinde tek tip veya hızlı büyüyen ağaçlarla yerel türlerin zayıflamasına yol açabiliyor.