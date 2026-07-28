Aman dikkat: 'Ucuz bilet' pahalıya patlayabilir! İşte seyahat öncesi bilet alırken dikkat edilmesi gerekenler

Okulların tatil olması ve yaz tatili fırsatlarının birbirinden cazip olmasıyla birlikte milyonlarca insan tatil ve seyehat planlarını yapmaya başladı. Yaz tatili ve yoğun seyahat dönemleriyle birlikte uçak bileti ve konaklama fiyatları yeniden gündeme geldi. Düşük fiyatla satın alınan bir bilet, bagaj ve ek hizmetler eklendiğinde beklenenden çok daha yüksek bir maliyete ulaşabiliyor.

UCUZ BİLET ALIRKEN TUZAĞA DÜŞMEYİN: BUNLARA DİKKAT

GZT Alfa Özel röportajında Seyahat Planlama Müdürü Sezai Şengül, seyahat öncesinde yapılacak doğru planlamanın hem bütçeyi koruyabileceğini hem de havalimanında yaşanabilecek mağduriyetleri önleyebileceğini açıkladı.

UCUZ GÖRÜNEN BİLET NASIL PAHALIYA PATLIYOR?

Şengül, en düşük fiyatla satışa sunulan uçak biletlerinin çoğunda kayıtlı bagaj hakkı bulunmadığına dikkat çekti. Yolcuların biletin ayrıntılarını okumadan havalimanına büyük valizlerle gitmesi hâlinde yüksek ek ücretlerle karşılaşabileceğini belirten Şengül, bagaj hakkının bilet alınırken kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Ek bagaj, koltuk seçimi ve benzeri işlemlerin havalimanında değil, internet üzerinden yapılmasının daha avantajlı olduğunu ifade eden Şengül, “Online yapılan işlemler her zaman daha ucuzdur” dedi.

BİLET ALMAK KOLTUĞU GARANTİ ETMİYOR

Uçak bileti satın alan yolcuların en sık gözden kaçırdığı konulardan biri check-in işlemi. Şengül, bilet alınmasının yolcuya uçma hakkı verdiğini ancak koltuğun check-in sonrasında kesinleştiğini belirtti. “Uçak biletini alıyorsunuz ama koltuğu almıyorsunuz. Check-in yaptıktan sonra yerinizi garanti altına almış oluyorsunuz.” Bu nedenle check-in işleminin açıldığı anda, genellikle uçuştan 24 saat önce tamamlanması öneriliyor.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ NEDEN FAZLA BİLET SATIYOR?

Hava yolu şirketleri, bazı yolcuların uçuşa gelmeyeceğini hesaplayarak uçaktaki koltuk sayısından daha fazla bilet satabiliyor. Bu uygulamaya overbooking adı veriliyor. Uçuşta yeterli koltuk bulunmadığında hava yolu şirketi, sonraki sefere geçmeyi kabul edecek gönüllü yolcular arayabiliyor.

Şengül, seyahat planı esnek olan yolcuların kontuar sırasında kendilerini overbook gönüllüsü olarak bildirebileceğini söyledi. Gönüllü yolcuya uçuş mesafesine ve bekleme süresine göre:

Yeni uçak bileti,

Yiyecek ve içecek,

Gerektiğinde otel konaklaması,

250, 400 veya 600 avroya ulaşabilen ödeme sunulabiliyor.

Ancak overbook gönüllülüğü garanti bir kazanç yöntemi değil. Uçuşta kapasite sorunu oluşmaması durumunda yolcuya herhangi bir teklif yapılmıyor. Acil işi, bağlantılı uçuşu veya değiştirilemeyecek rezervasyonu bulunan yolcuların ise teklifi kabul etmeden önce yeni uçuş saatini dikkatle değerlendirmesi gerekiyor.

DÖRT KİŞİLİK TATİL 150 BİN LİRAYA ULAŞABİLİYOR

Konaklama fiyatlarının da seyahat bütçesini zorladığını belirten Şengül, dört kişilik bir ailenin Antalya’da bir haftalık her şey dâhil tatil için yaklaşık 100 bin ila 150 bin lira arasında bütçe ayırması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin otelcilik ve hizmet kalitesi açısından güçlü bir konumda olduğunu ifade eden Şengül, fiyatların yükselmesi nedeniyle bazı yerli turistlerin yurt dışına yöneldiğini belirtti.

OTEL YORUMLARINDA TARİHLERE DİKKAT EDİN!

Otel seçerken yalnızca puanlara bakmanın yeterli olmadığını söyleyen Şengül, benzer ifadelerle kısa aralıklarla yazılmış yorumların sahte olabileceğine dikkat çekti. Yorum yapan kişilerin profillerinin incelenmesini öneren Şengül, farklı işletmeler hakkında ayrıntılı değerlendirmeler paylaşan kullanıcıların daha güvenilir bir kaynak olabileceğini söyledi.

Otel hakkında hiç yorum bulunmaması ya da bütün yorumların aynı dönemde paylaşılması da dikkat edilmesi gereken işaretler arasında yer alıyor.

KİRALIK ARACI TESLİM ALIRKEN VİDEO ÇEKİN

Araç kiralayan yolcuların teslim sırasında aracın yalnızca fotoğrafını değil, ayrıntılı videosunu çekmesi öneriliyor. Şengül, aracın dışı kadar iç kısmının, camlarının, koltuklarının ve tabanının da kayıt altına alınması gerektiğini açıkladı.

Kendisinin de daha önceden var olan bir cam çatlağından sorumlu tutulduğunu anlatan Şengül, teslim alırken çektiği video sayesinde hasarın kendisine ait olmadığını kanıtladığını belirtti. Özellikle yurt dışında araç kiralarken zincir firmaların ve kapsamlı sigorta paketlerinin tercih edilmesini önerdi.

HESABA SON ANDA PARA YATIRMAK VİZE REDDİNE YOL AÇABİLİR

Vize başvurularında en fazla dikkat edilen konulardan biri banka hesap hareketleri. Şengül, hesabında uzun süre düşük bakiye bulunan bir kişinin başvurudan hemen önce hesabına yüksek miktarda para yatırmasının şüpheli görülebileceğini söyledi. Örneğin son üç ay boyunca hesabında yaklaşık 20 bin lira bulunan bir kişinin vize başvurusu öncesinde hesabına bir anda 100 bin veya 200 bin lira yatırması, seyahat planının inandırıcılığını zedeleyebiliyor. Hesaba giren paranın ev ya da araç satışı gibi belgelenebilir bir kaynağı varsa ilgili belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekiyor.

Şengül, son olarak seyahate çıkacak kişilerin pasaport ve vize sürelerini, bagaj hakkını, seyahat sağlık sigortasını, ülkenin gümrük kurallarını ve havalimanından otele ulaşım seçeneklerini önceden kontrol etmesini önerdi.