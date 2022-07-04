Kurretülayn Matur'un mini şortuyla squad yaptığı anlar olay oldu! "Yoksa Survivor mı?"

Eski Survivor ve Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla büyülemeye devam ediyor. Instagram ve TikTok hesaplarını aktif olarak kullanan güzel isim, son olarak mini şortuyla kalça çalıştığı anları paylaştı. Matur'un paylaşımındaki o yorum gözlerden kaçmadı.

KALÇA ÇALIŞTIĞI ANLAR PAYLAŞTI

Güzelliğine ve fiziğine dikkat eden ve her fırsatta spor yapmayı sürdüren Kurretülayn Matur, fit vücuduyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor.

Son olarak mini şortuyla spor yaptığı anları bir videoyla paylaşan Matur'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

"YOKSA SURVIVOR MU?"

Matur'un paylaşımına yorum yapan takipçilerinden bazıları, "Yoksa Survivor mı?" sözleriyle dikkat çekti.

"ALLAH KORUSUN"

Takipçisinin bu yorumuna karşılık cevap veren Kurretülayn Matur, "Allah korusun" sözleriyle olay oldu.

PAYLAŞIMI SONRASI SEMİH ÖZTÜRK İŞİNDEN OLMUŞTU

Kurretülayn Matur, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'nın yakın zamanda hayatını kaybeden yakın dostu Alpay Kazan'ı hedef almıştı.

Bu paylaşıma oldukça sinirlenen Ilıcalı, Kurretülayn Matur'un eşi Semih Öztürk'ün Survivor Extra programı ile ilişkisini kesmişti.

