Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Kürşat Juan'ın hayatı ve biyografisi

Kürşat Juan, TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023 yarışmasında parkurda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna dahil ettiği ünlü fenomen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor fenomenler kadrosundaki Kürşat Juan'nın hayatı ve biyografisi...

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Kürşat Juan 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi.

Kürşat Juan İstanbul'da yaşamaktadır. Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu.

SURVIVOR KÜRŞAT JUAN, TİKTOK VİDEOLARIYLA ÜNLÜ OLDU

TikTok'ta 3.8 milyon takipçisi olan Yalçınkaya, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

