MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Kürşat Juan'ın hayatı ve biyografisi

Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Kürşat Juan'ın hayatı ve biyografisi

13.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kürşat Juan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2023'te fenomenler (Influencer'lar) kadrosunda yer alması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TikTok videolarıyla adından söz ettiren ünlü fenomen Dominik Cumhuriyeti'nde hem açlıkla mücadele edecek hem de rakiplerinin üstesinden gelmeye çalışacak. Peki, Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Kürşat Juan hakkında merak edilenler...

Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Kürşat Juan'ın hayatı ve biyografisi

Kürşat Juan, TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023 yarışmasında parkurda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna dahil ettiği ünlü fenomen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Kürşat Juan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor fenomenler kadrosundaki Kürşat Juan'nın hayatı ve biyografisi...

Survivor yarışmacısı Kürşat Juan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Kürşat Juan hayatı!

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Kürşat Juan 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi.

Kürşat Juan İstanbul'da yaşamaktadır. Videoları ilgiyle takip edilen Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu.

SURVIVOR KÜRŞAT JUAN, TİKTOK VİDEOLARIYLA ÜNLÜ OLDU

TikTok'ta 3.8 milyon takipçisi olan Yalçınkaya, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor. 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minik bikinisiyle göz kamaştırdıMinik bikinisiyle göz kamaştırdı
Müge Anlı’ya şok! Çökelekçi, muhtar… İddialar kesilmiyorMüge Anlı’ya şok! Çökelekçi, muhtar… İddialar kesilmiyor
Kiloları gündem olmuştu! Dekoltesiyle büyülediKiloları gündem olmuştu! Dekoltesiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
kürşat juan kürşat juan kaç yaşında Acun Ilıcalı yaşında

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Serdar Ortaç sağlık durumunu açıkladı! Alişan üzüntüden kahroldu

Serdar Ortaç sağlık durumunu açıkladı! Alişan üzüntüden kahroldu

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Rüzgar tersine döndü! Fiyatlar geriledi

Rüzgar tersine döndü! Fiyatlar geriledi

Çok konuşulacak 'seçim' çıkışı! "Masadan ayrılalım o zaman"

Çok konuşulacak 'seçim' çıkışı! "Masadan ayrılalım o zaman"

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.