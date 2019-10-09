Kurt Cobain'in hırkası açık arttırmaya çıkarılıyor

Julien Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Cobain'in MTV yayınında akustik performans sergilerken giydiği zeytin yeşili hırkanın yanı sıra sanatçının Fender marka gitarının 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek müzayedede açık arttırmaya çıkarılacağı duyuruldu.
Sanatçının, Nirvana'nın son albümü "In Utero"nun turnesi sırasında kullandığı turkuaz rengindeki gitar daha önce Rock and Roll Hall of Fame Müzesi'nde sergilenmişti.
DÜNYA ÇAPINDA 75 MİLYON ALBÜM SATILMIŞTI
Müzayede kapsamında Bob Dylan, Eric Clapton and Bruce Springsteen'a ait el yazmaları da satışa çıkarılacak.
ABD'de 1994 yılında 27 yaşında hayatını kaybeden Kurt Cobain'in üyesi olduğu Nirvana grubu, ABD'de 25 milyon, dünya çapında da 75 milyon albüm satışına ulaşmıştı.
Kurt Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu. (AA)
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