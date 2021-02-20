Kurt filmleri: Kurtlarla ilgili filmler

Kurtlarla ilgili filmler sinema tarihinin her döneminde ön plana çıkan yapımlardan olmuştur. Hem yetişkinlerin izleyebileceği hem de ailece güzel vakit geçirmelik kurt filmleri listemizden istediğinizi izleyebilirsiniz. Alpha (Alfa Kurt) – 2018

Alpha, sürüsünden ayrı düşen bir kurt ile sürüsünden ayrılmış bir adamın dostluğunu konu edinmektedir. Film, 20 bin yıl öncesinin Avrupa’sında paleotik çağda geçmektedir. Bu adam kabilesinin elit bir grubuyla çıktığı avda yaralanır. Adam kendine geldiğinde etrafında kimse yoktur ve terk edildiğinin farkına varır. Adamın, acımasız ve zor hayat şartlarına karşı tek başına mücadele etmesi gerekecektir. Tam da bu sırada sürüsünden ayrılmış bir kurt bulur ve zamanla aralarında ki bağ kuvvetlenecektir. Kurtlarla ilgili filmlerde olduğu gibi insan ve kurt arasında büyük bir bağ oluşur. Bu iki dost birbirlerine güvenirler ve tüm olumsuzluklara karşı beraber mücadele ederler. Hayatı bu filmle değişti Beyaz Diş – 2018

Jack London’ın baş yapıtlarından biri olan “Beyaz Diş” 89 dilde çevrilmiş ve dünyanın en çok okunan kitaplarındandır. 2018 kurt çizgi filmleri olarak animasyona çevrilen kitap büyük ilgi görmüştür. Kurt çocuk filmi olarak büyük ilgi görürken yetişkinler tarafından da heyecanla izlenmiştir. Animasyon film, yarı köpek bir anne ile altına hücum zamanları ortadan kaybolan kurt bir babanın oğlu olan Beyaz Diş, doğduğundan beri diğerlerinden farklı olduğu için bunu hep hissetmiştir. Hem kendi türü hem de insanlıkla verdiği savaşı gözler önüne seren animasyon film, sürükleyici ve izleyenlere keyif vermektedir.

Blood And Chocolate (Kan ve Çikolata) – 2007

Vivian, çocukluğun büyük travmalar geçirmiştir. Ailesi avcılar tarafından katledilmiştir. Vivian bu saldırıdan şans eseri kurtulmuştur. Bu saldırının sebebi taşıdıkları kandır. Bu kan nedeniyle o ve ailesini katletmek istemişlerdir. Bütün bu olaylar Vivian’ın bütün hayatını bir kaçış içinde sürdürmesine neden olacaktır. Kurt adam olduğu bilincinde yaşayan Vivian sürekli gizlenmek zorundadır. Kendini özgür hissettiği tek yer şehir dışındaki ormanlardır. Aksiyon kurt filmleri arasında sayabiliriz. Karanlıklar Ülkesi – 2004

Selene, güzel bir vampir savaşçıdır. Sürekli vampir ve kurt adamlar arasındaki savaş içerisindedir. Her ne kadar vampirlerin içinde de olsa Micheal’e aşık olur. Micheal bir kurt adamdır ve savaşların sona ermesini istemektedir. Konu aşk olunca işler değişecektir. Selene, aşık olduğu adamı koruma içgüdüsü ile davranmaktadır. Aksiyon kurt filmleri sevenlere önereceğimiz bir filmdir. Kurt Adam Paris’te – 1998

Andy McDermott, yakın arkadaşları Brad ve Chris’le beraber Paris’i gezmeye gelen Amerika’lı turistlerdir. Eyfel Kulesi’nden bungee-jumping yapmaya hazırlandığı sırada kuleden atlayan bir kız görüntüsüne tanık olan Andy, gördüğü şeye inanamaz. Aynı gece Club’a eğlenmeye giderler ve kız orada da karşılarına çıkar. Andy orayı terk etmelerini söylemektedir. Aksi takdirde başlarına büyük belalar açılabileceğini arkadaşlarına anlatır. Kısa bir süre sonra oradaki herkes kurt adama dönüşür. Peşi sıra gelen ürkütücü olaylar Andy’yi bir bilinmezin içine sürüklenmesine neden olur. Kurtlarla ilgili filmler konulu listemizde bu filme de yer veriyoruz.

Dwayne Johnson’la başrolü paylaşacak! Kutup Macerası – 2006

Antarktika'da, Dr. Davis McClaren yaptıkları seferin ardından, kızak köpeği eğitmeni olan Jerry Shepherd, meslektaşları ile kutupları terk etmek zorunda kalacaktır. Ciddi bir kar fırtınası yaklaşmaktadır. Köpeklerini daha sonra kurtarmak üzere bağlar. Ancak köpekler kendi kaderleriyle baş başa kalacaktır. 6 ay sonra Jerry kurtarma operasyonu için sponsor araken köpekler hayatta kalmak için mücadele verir. Maceracı pilot Katie ise Jerry’e bu yolculukta yardımcı olacaktır. Kurt filmleri maceraları keyifle izlenmektedir. Le Dernier Loup (Kurdun Uyanışı) – 2016

Beijing’ten 1967’de gönderilen Chen adında bir öğrenci, Moğolistan’da bulunan bir grup çobanla yaşaması ve onları eğitmesi için gönderilir. Bu yolculuk Chen’in şehir yaşamından sıyrılarak doğayla baş başa kalmasını sağlayacaktır. Chen, benzersiz bir deneyim yaşayacaktır. Chen, sorumluluk, özgürlük ve korku gibi kavramları daha yakından tanıyacaktır. Geleneksel kabile hayatında insanlar ve vahşi kurtlar arasındaki şaşırtıcı ilişkiyi keşfeder. Ancak bu dönemde bir sorun meydana gelir. Bir devlet görevlisi bölgedeki kurtları yok etmekle görevlendirilir. Kurtlarla ilgili filmlere güzel bir örnektir.

Red Riding Hood (Kız ve Kurt) – 2011

Canavar bir kurt adam açlığını bastırmak amacıyla her dolunayda bir hayvan kurban edilmektedir. Daggerhorn köyü sakinleri, ateşkesin devam etmesi için kurt adama kurban vermektedirler. Ancak kanlı bir dolunayda kurt adam anlaşmayı bozarak halka saldırıyor. Kurban genç bir kadın olan Valerie’nin ablası seçiliyor. Valerie ise ailesinin kendisini kasabanın en varlıklı ailesinin çocuğuyla evlendireceğini öğrenir. Ancak genç kadının kalbi aşık olduğu fakir bir oduncu Peter’dedir ve onunla evlenmek ister. Kaçma planları yapan aşıkların karşısına kurt adam çıkar ve olaylar değişir. Aksiyon kurt filmleri sevenler için güzel bir tercih olabilir. The Call Of The Wild (Vahşetin Çağrısı) – 2020

Vahşetin çağrısı, bir kızak köpeğinin Alaska’da vahşi yaşamda hayatta kalma mücadelesini konu edinmektedir. Buck, Kaliforniya’daki hayatından koparılarak Alaska’ya kızak köpeği olarak götürülür. Yuvasından ayrılan köpeğin yaşamı alt üst olmuştur. Alaska’nın zorlu ve soğuk yaşam koşullarına uyum sağlamaya çalışır. Zaman geçtikçe çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Posta dağıtımında görev alan Buck zaman geçtikçe Alaska’ya alışmaktadır. Buck’un yaşadıkları, kendisini keşfetmesine yardımcı olacaktır. Kurt filmleri macerayı sevenler için izlemesi keyiflidir.

The Grey (Gri Kurt) – 2012

Alaska’ya petrol sondajında çalışmak üzere gönderilen ekip uçaklarının düşmesi ile kendilerini vahşi doğanın içerisinde bulur. Ekibin lideri Ottwat, ekip arkadaşlarının doğada vahşi hayvanlara karşı ayakta kalması için mücadele vermektedir. Ekip arkadaşları kaza sonrası yaralanmıştır ve soğukta büyük bir hayatta kalma mücadelesi verirler. Aç kurtlara kurban olmaktan kendilerini kurtarmalılardır. Kurt filmleri maceralarından biri olan film heyecanlı ve sürükleyici senaryosu ile izleyenleri etkilemektedir. Hızlı ve Öfkeli 9 cephesinden gelen haberler çok kötü The Wolfman (Kurt Adam) – 2010

Hayat üzerinden uzun yıllarda geçse bizi geçmişle yüzleştirir. Lawrance Talbot, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra yaşadığı köyü terk eder. Yıllar sonra kardeşinin nişanlısı ona ulaşarak kardeşinin kaybolduğu haberini verir. Talbot, köyüne geri dönme kararı alır. Eve geri döndükten sonra babası ile yüzleşir ve beraber kardeşini aramaya koyulurlar. Ancak ürkütücü bir gerçek onları bekliyordur. Köyde bir yaratık insanları öldürmektedir. Olayın peşine düşenler korkutucu olaylarla karşı karşıya kalırlar. Vahşi kurt filmleri, izleyenleri sürükleyici bir hikayenin içerisine sokmaktadır.