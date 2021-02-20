Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Toplam 82 filmde boy gösteren Kemal Sunal, Türk Sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olarak hatırlanıyor. Neredeyse tüm televizyon kanallarında defalarca yayınlanmasına rağmen ilk günkü heyecanla izlenen Kemal Sunal filmlerinin yeri her zaman ayrıdır. Kemal Sunal’a filmlerinde en çok eşlik eden isimlerden biri de Türk Sinemasının diğer usta ismi Şener Şen’dir. Kemal Sunal Şener Şen filmleri arasında Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Kibar Fezo gibi şaheserler bulunmaktadır. Kemal Sunal milyonları etkileyen birçok filmde rol almış Türk sinemasının vazgeçilmez isimlerinden biridir. Kemal Sunal’ın Zübük isimli filmi, yayınlandığı dönem yasaklanmıştı. Kemal Sunal yediden, yetmişe izleyen herkesi güldürürken hüzünlendiren bir oyuncudur. Ölümünün ardından filmleri hala ilk heyecanı ile izlenmekte ve yayınlanmaktadır. Sizlere en çok izlenen Kemal Sunal filmlerini listelemeye çalıştık. Keyifli seyirler diliyoruz. SALAKO – 1974 Film, yanaşma Salako ile ağanın kızı Emine’nin aşkını anlatmaktadır. Salako, ağanın kızı Emine’ye aşıktır. Emine’nin gözü ise eşkıya Hamido’dadır. Ağa, Emine’yi zorla evlendirmek ister. Emine, düğün gecesi Salako’yu kandırarak beraber dağa kaçarlar. Emine, Hamido’ya kavuşuncaya kadar Salako’yu çeşitli bahanelerle oyalamaktadır. Hamido’ya kendisine kaçtığını söyler. Ancak Hamido, Emine’yi kabul etmeyecektir. Hamido, Emine’yi babasının yanına göndermek ister. Emine ise Salako ile tekrar dağa kaçar. Sonrasında Salako, Hamido’yu öldürerek hem köylünün hem de Emine’nin kahramanı olacaktır. Kemal Sunal filmleri listesinin başını çekmektedir. Türkiye Meral Zeren’i ‘Salako’ filmindeki Emine karakteriyle tanıdı. Meral Zeren’in hayatı ise bu film sayesinde değişti.

Dwayne Johnson’la başrolü paylaşacak! HABABAM SINIFI – 1975 Özel Çamlıca Lisesine yeni atanan müdür muavini ve ayrıca tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca, okuldan maça kaçan, kopya çeken ve hocalara sürekli kafa tutan öğrencilerle dolu olan okulun namı diğer hababam sınıfının öğrencilerini disipline etmeye çalışır. Öğrencilerin yaramazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır. Kemal Sunal en iyi filmleri arasında yer almaktadır. SÜT KARDEŞLER – 1976 Film, Osmanlı zamanı denizci olan Ramazan ve Şaban’ın hikayelerini anlatmaktadır. Şaban bir gün süt annesinden kendisini İstanbul’a davet eden bir yazı alır. Melek konağa gelen Ramazan’ı süt oğlu Şaban sanmaktadır. Ağabeyi Hüsamettin’den çekinen Melek Ramazan’ın damadı olduğunu söyleyecektir. Evdeki yanlış anlaşılmalar devam ederken ev halkıı gulyabani ile karşılaşır. Gulyabani bahanesi ile ev halkı yakınlaşır ve gerçek damat çıkagelir. Kemal Sunal filmleri hangi kanalda? sorusunu cevaplayacak olursak, hemen hemen her kanalda yayınlandığını söyleyebiliriz. TOSUN PAŞA – 1976 Tosun Paşa, iki düşman ailenin birbiri ile mücadelesini anlatmaktadır. Tellioğulları ile Seferoğulları, Yeşil Vadiye sahip olabilmek için mücadele ederler. Daver beyin kızı Leyla’nın ortaya çıkması ile olayların seyri değişecektir. İki ailede Leyla’yı gelin olarak almak isteyecektir. Herkes Tosun Paşa’dan korkmaktadır. Bu durumdan yararlanma planları yapan Tellioğulları, Şaban’ı Tosun Paşa kılığına sokarlar. Bir süre sonra gerçek Tosun Paşa’nın ortaya çıkması her şeyi değiştirir. Kemal Sunal filmleri garip tiplemeleri ile izleyenlere keyif vermektedir.

KAPICILAR KRALI – 1976 Film, bir kapıcının apartmanda yaşayanlar ile ilişkilerini konu edinmektedir. Seyyit, ailesi ile beraber bir apartmanda kapıcılık yapmaktadır. Seyyit, apartmanlardaki sakinlerin tüm ihtiyaçlarına koşmaktadır. Bu koşuşturmaca apartman sakinlerinin sırlarını öğrenmesine ve kendi menfaatleri için kullanmasına imkân verir. Yönetime Albay Zafer seçilince zor durumda kalacaktır. Bu arada apartmana yeni taşınan çiftin amacı yaşlı ve zengin olan Ubeyit beyi soymaktır. Evin anahtarına ihtiyaç duyarlar ve Seyyit’i kandırmaya çalışırlar. ÇÖPÇÜLER KRALI – 1977 Çöpçülük yapan saf bir delikanlının hikayesini anlatmaktadır. Kemal Sunal filmleri kanalları göz etmeksizin hemen hemen her yerde yayınlanmıştır. Apti. Aynı mahallede temizliğe gelen Hacer’e aşıktır. Zabıta memuru Şakir’de Hacer’i sevmektedir. Şakir aşkını ailesine söyleyemez. Şakir’e kızan Hacer, ailesine Apti ile evlenmek istediğini söyleyecektir. Şakir ise Apti’ye baskı uygulayacaktır. Şakir, Hacer’i ailesinden ister. Kızlarına iki talibin olduğunu öğrenen ailesi bu fırsatı değerlendirecektir. Kemal Sunal filmleri kaç tane konuyu beyaz perdeye taşıyarak insanların içini ısıtmıştır bilinmez. Ancak hala izlendiğinde aynı etkiyi yaratmaktadırlar.