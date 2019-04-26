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Kurtardığı kirpiyle dost oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Tunceli'de bir kişi daha önce kurtardığı kirpiyle imrenilecek bir dostluk kurdu.

Pülümür İlçesi'ne bağlı Kırmızıköprü köyünde ikamet eden ve belgesel çeken Caner Canerik, yaklaşık bir yıl önce evinin önünde kafası plastik bidona sıkışan bir kirpi gördü. Kirpiyi sıkıştığı yerden kurtaran Canerik ile kirpi arasında kısa zaman sonra dostluk başladı. Önceleri tedirgin olduğu için uzak duran kirpi daha sonra Canerik'in elinden beslenmeye başladı. Kendisine zarar verilmeyeceğini anlayan kirpi evin içine kadar girmeye başladı. Kediyle birlikte yemek yiyen kirpinin o anları Canerik tarafından görüntülendi

KEDİYLE BİRLİKTE YEMEK YİYOR

Kendisinin kirpiye zarar vermeyeceğini anladığı an yakınlaşmaya başladığını belirten Canerik;" Önce ağır ağır yanaştı daha sonra elden yiyecek yemeye başladı. Daha sonraları kediyle birlikte yemeye de başladı. Asıl olan hayvanlara nasıl yaklaştığınız. Agresif ve saldırgan şekilde yaklaşılırsa hayvanlar uzaklaşıyor, iyi niyetli yaklaşırsanız yaklaşıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Kirpi
 

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