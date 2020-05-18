Kurtarıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kurtarıcı ne zaman çekildi?

Kurtarıcı filmi güçlü kadrosu ve aksiyon içeriğiyle dikkat çekiyor. Kurtarıcı filminde kimler oynuyor ve konusu ne konusu merak ediliyor. İşte Kurtarıcı konusu ve oyuncu kadrosu…

KURTARICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye yönlendirileceği tehdidinde bulunulur. Bu esnada Prag'da CIA için analiz sorumlusu olarak çalışan Harry (Kellan Lutz) durumdan haberdar edilir, ancak yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören Harry, bir şekilde kaçmayı başararak ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek başına mücadeleye girişir.

KURTARICI OYUNCULARI

Bruce Willis

Rolü : Leonard Turner

Kellan Lutz

Rolü : Harry Turner

Steve Coulter

Rolü : Theodore Sitterson

Gina Carano

Rolü : Victoria

Christopher Rob Bowen

Rolü : Agent Nick Purvis

Nick Loeb

Rolü : Vinn

Summer Altice

Rolü : Denise

D.B. Sweeney

Rolü: Ken Robertson



