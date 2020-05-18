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Kurtarıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kurtarıcı ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 19:55 | Son Güncelleme

Bruce Willis'in başrolünde oynadığı aksiyon macera filmi Kurtarıcı bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner'in macerasının anlatıldığı Kurtarıcı filmi 2016 yılında vizyona girdi. Peki Kurtarıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kurtarıcı hakkında bilgiler.

Kurtarıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kurtarıcı ne zaman çekildi?

Kurtarıcı filmi güçlü kadrosu ve aksiyon içeriğiyle dikkat çekiyor. Kurtarıcı filminde kimler oynuyor ve konusu ne konusu merak ediliyor. İşte Kurtarıcı konusu ve oyuncu kadrosu…

KURTARICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye yönlendirileceği tehdidinde bulunulur. Bu esnada Prag'da CIA için analiz sorumlusu olarak çalışan Harry (Kellan Lutz) durumdan haberdar edilir, ancak yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören Harry, bir şekilde kaçmayı başararak ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek başına mücadeleye girişir.

KURTARICI OYUNCULARI

Bruce Willis
Rolü : Leonard Turner

Kellan Lutz
Rolü : Harry Turner

Steve Coulter
Rolü : Theodore Sitterson

Gina Carano
Rolü : Victoria

Christopher Rob Bowen
Rolü : Agent Nick Purvis

Nick Loeb
Rolü : Vinn

Summer Altice
Rolü : Denise

D.B. Sweeney
Rolü: Ken Robertson

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