Kurtarıcı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kurtarıcı ne zaman çekildi?

Kurtarıcı filmi güçlü kadrosu ve aksiyon içeriğiyle dikkat çekiyor. Kurtarıcı filminde kimler oynuyor ve konusu ne konusu merak ediliyor. İşte Kurtarıcı konusu ve oyuncu kadrosu…
Emekli bir CIA ajanı olan Leonard Turner (Bruce Willis), Condor adında çok değerli bir donanım parçasını teslim almak üzereyken terörist bir örgüt tarafından kaçırılıp rehin alınır. Turner vasıtasıyla CIA'e, 14 saat içinde örgütün talepleri karşılanmazsa bu donanım vasıtasıyla dünyadaki tüm iletişim araçlarının kontrolünün ele geçirileceği ve füze sistemlerinin ABD'ye yönlendirileceği tehdidinde bulunulur. Bu esnada Prag'da CIA için analiz sorumlusu olarak çalışan Harry (Kellan Lutz) durumdan haberdar edilir, ancak yardım etmesine izin verilmez. Kimsenin babasının hayatını düşünmediğini gören Harry, bir şekilde kaçmayı başararak ABD'ye döner ve babasını kurtarmak için tek başına mücadeleye girişir.
Bruce Willis
Rolü : Leonard Turner
Kellan Lutz
Rolü : Harry Turner
Steve Coulter
Rolü : Theodore Sitterson
Gina Carano
Rolü : Victoria
Christopher Rob Bowen
Rolü : Agent Nick Purvis
Nick Loeb
Rolü : Vinn
Summer Altice
Rolü : Denise
D.B. Sweeney
Rolü: Ken Robertson
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