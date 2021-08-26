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Kurtlar Vadisi ile bir döneme damgasını vurmuştu! Polat Alemdar, yani Necati Şaşmaz nasıl keşfedildi?

26.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde finale kadar rol alan, Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın nasıl keşfedildiği pek çok kişinin merak konusu olmuştu. Yıllar sonra bile konuşulmaya devam eden Şaşmaz’ın keşfediliş hikayesi oldukça ilginç…

Kurtlar Vadisi ile bir döneme damgasını vurmuştu! Polat Alemdar, yani Necati Şaşmaz nasıl keşfedildi?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Kurtlar Vadisi, final yapmasından sonra Kurtlar Vadisi Pusu adı ile devam etmişti. Neredeyse tüm karakterler ölürken, en uzun kalan dizinin başrolü Polat Alemdar olmuştu. Karaktere hayat veren Necati Şaşmaz, o kadar bu rolle kaldı ki neredeyse herkes onun gerçek adını unutup Polat Alemdar diye sesleniyordu. Peki başarılı oyuncunun nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz? İşte yanıtı…

Kurtlar Vadisi ile bir döneme damgasını vurmuştu! Polat Alemdar, yani Necati Şaşmaz nasıl keşfedildi?

KURTLAR VADİSİ’NİN POLAT ALEMDAR’I NEJATİ ŞAŞMAZ NASIL KEŞFEDİLDİ?

Dizinin ilk sezonunda Polat Alemdar karakterine hayat vererek 12 yıl aynı rolde kalan Necati Şaşmaz, başarılı bir profil sergiledi. Kurtlar Vadisi’nden sonra başka bir yerde oynamayan Şaşmaz’ın oyunculuğa giriş hikayesi oldukça ilginç. Amerika’ya çalışmak ve yerleşmek üzere gitmek için uçak biletini almışken, yapımcı arkadaşı ve kardeşinin teklifi üzerine Türkiye’de kalmış. Yani Şaşmaz, sürpriz bir şekilde oyuncu olmuş.

Kurtlar Vadisi ile bir döneme damgasını vurmuştu! Polat Alemdar, yani Necati Şaşmaz nasıl keşfedildi?

“KURTLAR VADİSİ’NİN BÖYLE ETKİLİ OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM”

Katıldığı bir programda, oyunculuk için daha önce bir çalışması olmadığını ifade eden Necati Şaşmaz, Osman Sınav’ın kendisini keşfettiğini belirterek şu sözleri dile getirdi:

Kurtlar Vadisi ile bir döneme damgasını vurmuştu! Polat Alemdar, yani Necati Şaşmaz nasıl keşfedildi?

"İçime düşen bir ateş olarak da yıllar sonra Amerika’dan geldikten sonra önüme çıkan bir fırsattı. Ben de o fırsatı iyi değerlendirdim. Osman Sınav ile tanışıklık vardı. Amerika’da okurken gidip geldiğim zamanlarda kardeşim Raci, Deli Yürek’i yazıyordu. O zaman tanışmıştık. Osman Bey beni çok istermiş o zamanlar. Ama bir türlü fırsat bulup söyleyememiş. Ben orada yaşamayı düşünüyordum. Türkiye’ye dönüp yaşamaya başladığımda söyledi bana. ’Oynar mısın? Canını sıkma ben yardımcı olacağım’ demişti. Bir ay kadar düşündüm. Bu etkiyi düşünmedim ama iki ucu da değerlendirmiştim. Yani bir ay sonra dizinin kalkma ihtimalini de yıllarca dizinin devam etmesini de düşündüm ama bu etkiyi düşünmemiştim."

Kurtlar Vadisi ile bir döneme damgasını vurmuştu! Polat Alemdar, yani Necati Şaşmaz nasıl keşfedildi?

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Necati Şaşmaz
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