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Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlar? Necati şaşmazdan açıklama

13.05.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin ses getiren yapımlarından biri olan ve eski bölümleri halen izlenmeye devam eden Kurtlar Vadisi dizisi bu aralar sıklıkla gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi hakkında yaptığı açıklamalar ile gündemde olan Kenan İmirzalıoğlu ve Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, ‘’Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?’’ sorusunu yanıtladı. İşte, ayrıntılar...

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlar? Necati şaşmazdan açıklama

Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz halen Polat Alemdar karakteri ile anılmaya devam ediyor. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin projesi üzerinde çalışıldığına ifade eden Necati Şaşmaz dizinin başlaması ile ilgili sinyaller verdi. İşte, detaylar...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAR?

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayınlanma tarihine ilişkin kanallar ve yapım şirketleri tarafından henüz net bir açıklamaya yer verilmedi.

NECATİ ŞAŞMAZ'DAN KURTLAR VADİSİ KAOS AÇIKLAMASI

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları da merak ediliyor. Yapımcıdan Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili bir açıklama yapılmazken, Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.


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Necati Şaşmaz
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